Каждый человек реагирует на рекламу по-разному. Кто-то верит безоговорочно, кто-то не доверяет, кто-то проверяет и после делает вывод. На чём строится убедительность рекламы, как не поддаться ее влиянию, научиться обходить уловки маркетологов и принимать разумные решения при выборе продуктов и услуг. Об этом наш очередной подкаст, подготовленный при поддержке компании МегаФон Таджикистан.

В гостях – Денис Арванитиди - человек, который всегда старается вдумчиво реагировать на сообщения рекламного характера, не ведется на пустые обещания, но при этом выискивает в них полезную для себя информацию.

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