Талая, мягкая вода плюс спирт высшей очистки 96,2% крепости – вот главные составляющие качественной таджикской водки. На фото - река Сиёма, которая входит в десятку самых чистых рек в мире.

Водка таджикского производства вместе с сухофруктами и свежими фруктами стала традиционным гостинцем для друзей и знакомых, которые живут за рубежом. Нашу водку там любят и ценят за качество, которое обусловлено составом таджикской воды. Однако, на экспорт мы этот продукт, увы, не отправляем, хотя когда-то экспорт винно-водочной продукции приносил в госбюджет республики немалые доходы.

Производство водки было налажено в Таджикистане чуть ли не с первых лет Советской власти. В республике были построены два крупных винзавода – в Душанбе и Ленинабаде. Основной их задачей было производство вина, но там же работали цеха по выпуску водки. Эти два завода полностью обеспечивали потребность республики, и отправляли часть продукции соседям.

"С 60–х годов по конец 80-х в Таджикистане производился один миллион декалитров водки в год, - рассказывает Икром Курбанов, бывший министр пищевой промышленности Таджикистана. - Тогда в республике производились в основном такие популярные в Советском союзе марки водки как «Столичная» и «Московская». Соблюдение качества этой водки находилось под особым контролем. В этом было заинтересовано и руководство республики страны, так как доход от производства винно-водочной продукции, продукции табачных фабрик и пивоваренных заводов составлял около 30% всей доходной части госбюджета Таджикистана".

По словам Курбанова, для подготовки спирта тогда использовались в основном зерно или картофель.

"Более доступной для нас была зерновая культура. Мы использовали в производстве пшеницу, из которой получался спирт высокого качества. Единственный спиртзавод был в Исфаре. В 1959 году, по окончании Ленинградского технологического института пищевой промышленности я начал свою деятельность именно на этом заводе сменным мастером. Наши винно-водочные изделия заслуженно высоко ценились на международных выставках", - пояснил он.

Вода – главный секрет качества

Одним из важных составляющих успешного развития отрасли в прошлом Икром Курбанов считает внимание, которое оказывалось профессиональным кадрам. По словам эксперта, некоторые производители водки не имеют опыта работы в этом направлении, не проходили практику на производстве.

"Сейчас у нас научились выставлять красивые бутылки, этикетки, но качество во многих производствах отстает. Некоторые производители стали использовать кукурузу для выработки спирта. Кукуруза дает выход спирта на 10-15 % больше, чем пшеница, но в погоне за количеством теряется качество", - говорит Курбанов.

Впрочем, несмотря на проблемы в отрасли, на рынке есть достойная продукция, которая благодаря своим качественным показателям может составить конкуренцию даже крупным российским производителям.

По словам Курбанова, согласно нормам, жесткость воды при производстве водки не должна превышать 3,5 миллиграмм эквивалента на литр.

"И когда вода не отвечает этим требованиям, многие производители водки добиваются этого результата искусственным путем, то есть используя умягчитель. Но при этом сильно разрушается молекула воды, что не может не влиять на качество продукта", - говорит эксперт.

Икром Курбанов

Секрет отличного качества нашей водки, по словам Икрома Курбанова, прост: всё дело в воде.

"Таджикистан – горная страна, богатая чистейшей водой горных рек, - объясняет Курбанов. - Талая, мягкая по самой природе вода плюс спирт высшей очистки 96,2 % крепости – вот главные составляющие качественной таджикской водки. Такую воду, как в нашей стране, трудно найти. Кроме талой воды наши опытные предприниматели используют при производстве водки родниковую воду из горных районов, которая по свойствам очень близка к талой воде".

Как наладить экспорт?

Начиная с 90-х годов в результате сокращения спроса из-за роста религиозности общества, экономических и финансовых проблем производство винно-водочных продуктов заметно сократилось. Так, в 2018 году было выпущено всего 51 тысяч 349 декалитров водки и ликероводочной продукции, и этого явно недостаточно для удовлетворения внутреннего рынка, не говоря уже об экспорте.

"Такое состояние дел привело к тому, что сегодня магазины практически заполнены импортной водкой, в то время как производственный потенциал страны в состоянии обеспечить данной продукцией не только внутренний рынок, но и вывозить часть твара на экспорт", - считает Икром Курбанов.

По мнению эксперта, одним из тормозящих факторов развития этой отрасли является отсутствие дешевых кредитов. Необходимо выделять льготные кредиты не более чем в 2-6 % для строительства новых предприятий, реконструкции действующих.

Фото Akmal Usmanov Некоторые таджикские производители стали использовать кукурузу для выработки спирта. Кукуруза дает на 10-15% больше спирта, и в погоне за количеством теряется качество.

Например, винно-водочное производство в Узбекистане поднялось за короткий срок благодаря выделению 6-процентных кредитов. Это им позволило создать мощный Агропромышленный холдинг, в состав которого входят спиртзаводы, заводы по производству вина, водки, стеклотарные предприятия и другие.

"Кредиты, предлагаемые банками Таджикистана по 28-35 % годовых, не позволяют развиваться отрасли. Однако, понятно, что у банков сегодня нет дешевых и долгосрочных кредитных ресурсов, - говорит Курбанов. - Банкам нужно внедрять новые методы управления рисками и кредитной политики для поддержки реального сектора, которые могут быть им выгодны. Поддержите производителей, дайте им возможность получить льготные, сезонные кредиты, лизинговые кредиты, чтобы обновить производство, а остальное они сделают сами: наладят поставки, найдут покупателя за рубежом. Если мы хотим выжить, то только за счет импорта это сделать не получится, нам нужно соблюдать торговый баланс, наращивать экспорт. И это выполнимая задача, т.к. у нашей республики колоссальный потенциал, уникальные климатические условия и очень трудолюбивые люди".

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