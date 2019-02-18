С 25 февраля 2019 года в Узбекистане в обращение поступят новые банкноты номиналом в 100 тысяч сумов, сообщает Центральный банк республики.

Банкнота размером 144 х 78 мм изготовлена на специальной защищенной бумаге. Дизайн банкноты посвящен выдающемуся ученому и государственному деятелю Мирзо Улугбеку. На лицевой стороне изображены его портрет и модель Солнечной системы, которая меняет цвет в зависимости от угла просмотра.

На обороте изображены обсерватория Улугбека, а также очертания карты Узбекистана с указанием Самарканда, где он вел научную деятельность.

Денежные знаки в 100 тысяч сумов, как подчеркивается в сообщении ЦБ, будут «обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей всеми хозяйствующими субъектами и населением без всяких ограничений».

О планах выпуска в Узбекистане 100-тысячной купюры, самой крупной по номиналу, стало известно в прошлом году. Конкретные сроки тогда не назывались, хотя в ЦБ подтверждали, что это планируется к 2019 году, сообщает ИА "Фергана".

Сейчас банкнота самого крупного номинала в Узбекистане - 50 тысяч сумов (в эквиваленте – около $6).

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