Встреча столичных женщин - ветеранов труда и войны с молодым поколением душанбинок в честь Дня матери состоится 2 марта в «Душанбе Плаза».

Об этом «АП» сообщили в администрации мэра столицы.

Участницам данной встречи будут вручены памятные подарки от мэра Душанбе Рустама Эмомали. Основное городское мероприятие, посвященное Дню матери, состоится 7 марта в зале госфилармонии Таджикистана.

Перед участницами мероприятия с праздничным поздравлением будут выступать представители мэрии, исполнительного аппарата президента, известные таджикские литераторы и артисты.

Всем участникам собрания - порядка одной тысячи активисток столицы - также будут вручены памятные подарки от имени мэра Душанбе.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 6 марта 2009 года подписал указ о переименовании праздника, отмечаемого во всем мире 8 марта как Международный женский день в День матери, в «целях воссоздания почтения к женщине-матери, созидательнице жизни, опоре семьи».

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