Размер налогов на индивидуальную предпринимательскую деятальность, которая осуществляется в Таджикистане на основе патента, увеличивается на 5,4%.

Фискальными органами страны в конце января этого года принято совместное распоряжение «Об индексации размера платы за патент».

Документом поручается утвердить индексированные размеры платы за патент (подоходный налог, социальный налог) с учетом инфляции в прошлом году, которая составила 5,4%.

Распоряжение направлено в Минюст, после его государственной регистрации и официальной публикации новые ставки патента будут введены в действие.

Если исходить из опыта предыдущих лет, то, скорее всего, это будет с 1 апреля.

Отметим, что министерство финансов и налоговый орган республики уполномочены с 2014 года, с учетом уровня инфляции, индексировать и устанавливать размер ставок патента.

Последний раз размер платы за патент в республике был индексирован в 2016 году.

Всего в настоящее время в Таджикистане на основе патента осуществляется 48 видов индивидуальной предпринимательской деятельности.

Перечень видов индивидуальной предпринимательской деятельности, которые осуществляются на основе патента (стоимость патента указана с учетом грядущего повышения):

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Кто сколько будет платить?

Наиболее высокий размер платы за патент установлен для индивидуальных предпринимателей, занимающихся перевозкой грузов автотранспортом грузоподъемностью свыше 20 тонн: после введения новых ставок он будет составлять 741 сомони за месяц (вместо 703 сомони в настоящее время).

Также сравнительно дорого обходится патент за пение на свадьбах и торжествах, месячная стоимость которого увеличивается с нынешних 633 сомони до 667 сомони.

За услуги ведущего на свадьбах и торжествах после повышения за патент каждый месяц надо будет платить 147 сомони (в настоящее время 130 сомони), а за использование радио, теле- и иной аппаратуры для декорации мест проведения торжеств и свадеб – 222 сомони (210 сомони на данный момент).

Фото- и видеосъемка торжеств и использование специального автотранспорта на свадьбах будет обходиться в 111 сомони. На данный момент стоимость патента за эти услуги составляет 105 сомони в месяц.

За реализацию цветов (свежих) после введения новых ставок ежемесячно нужно будет платить 296 сомони (вместо действующих 281 сомони), за платный общественный туалет – 223 сомони (211 сомони), а за услуги массажа в домашних условиях – 74 сомони (70 сомони).

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