Сегодня отмечается Международный День спонтанного проявления доброты. Цель праздника – пропаганда добра, приобщение людей к благотворительности.
День спонтанного проявления доброты - инициатива международных благотворительных организаций. В 1998 году в Токио прошла первая конференция Всемирного движения за доброту. Государства-участники – Австралия, Великобритания, Канада, США, Сингапур, Таиланд, Япония – тогда и решили отмечать праздник 17 февраля.
Идею подхватили другие страны мира, как напоминание о том, что немногие в наше время способны на такой «подвиг» - в состоянии усталости и раздражения от насущных забот мы все чаще равнодушно проходим мимо чужих проблем, пока они не коснутся нас самих.
В странах Западной Европы и в США, где в этот День во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели.
Мы решили узнать, как у нас проявляют доброту спонтанно
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