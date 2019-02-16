Благодаря современным технологиям, сегодня в общем потоке информации выявить поддельную новость становится проблемой.
Но, это происходит если вы не владеете нужными и важными инструментами по медиграмотности. Мы подготовили обучающий ролик о том, что нужно знать, чтобы не поддаваться на фейковые заголовки.
Ролик подготовлен в рамках субпроекта по медиаграмотности, осуществляемого совместно с Интерньюс в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» при финансовой поддержке Европейского Союза.
Обучайся медиаграмотности! Разоблачай фейки! Развивай свое критическое мышление и стань лучшим фактчекером страны!
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