Благодаря современным технологиям, сегодня в общем потоке информации выявить поддельную новость становится проблемой.

Но, это происходит если вы не владеете нужными и важными инструментами по медиграмотности. Мы подготовили обучающий ролик о том, что нужно знать, чтобы не поддаваться на фейковые заголовки.

Ролик подготовлен в рамках субпроекта по медиаграмотности, осуществляемого совместно с Интерньюс в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» при финансовой поддержке Европейского Союза.

Обучайся медиаграмотности! Разоблачай фейки! Развивай свое критическое мышление и стань лучшим фактчекером страны!

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