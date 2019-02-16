Террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус с военнослужащими

«Этот жестокий акт насилия вновь подтверждает настоятельную необходимость продолжения беспощадной борьбы человечества с терроризмом», - говорится в телеграмме соболезнования, которую президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил главе Индии Раму Натх Ковинду в связи с терактом, повлекшем человеческие жертвы.

«Мы с большой печалью восприняли весть о совершенном в штате Джамму и Кашмир террористическом акте, повлекшем гибель 45 военнослужащих силовых структур и ранение десятков граждан. Выражая чувства скорби и сопереживания дружественному народу Индии, прошу передать наши глубокие соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаем полного выздоровления»,- говорится в телеграмме.

Нападение на автоколонну Центральных резервных сил полиции (крупнейшего военизированного формирования силовых структур Индии) произошло в четверг, 14 февраля. Террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус, перевозивший военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя действующая в Кашмире исламистская террористическая организация «Джаиш-е-Мухаммад» (известна также как «Хаддам уль-Ислам»), передает Lenta.ru.

Правительство Индии заявило, что у него есть неопровержимые доказательства причастности Пакистана к нападению. В пакистанском МИД, в свою очередь, указали, что озабочены атакой.

«Мы решительно отвергаем любые инсинуации со стороны представителей индийского правительства и СМИ, которые пытаются связать нападение с Пакистаном без проведения расследования», — говорится в заявлении ведомства.

В то же время США призвали Исламабад прекратить поддержку террористов и отметили, что атака укрепляет решимость Вашингтона активизировать сотрудничество с Индией в сфере борьбы с терроризмом.

В связи с терактом Индия решила полностью изолировать Пакистан. Об этом заявил глава индийского Минфина Арун Джетли.

По его словам, первым делом в Нью-Дели намерены отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле с Исламабадом.

«Министерство иностранных дел предпримет все возможные шаги. Я имею в виду все возможные дипломатические шаги, необходимые для обеспечения полной изоляции Пакистана от международного сообщества», — добавил Джетли.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди до этого пообещал решительно ответить Пакистану, который связывают с терактом. Он указал, что не позволит соседней стране дестабилизировать ситуацию.

Reuters отмечает, что нападение произошло всего за несколько месяцев до всеобщих выборов, которые могут оказаться для Моди не самыми легкими. Из-за этого он, вероятно, будет принимать более жесткие меры по отношению к Пакистану, двусторонняя торговля с которым находится на уровне всего в два миллиарда долларов в год.

Главной целью взявшей на себя ответственность за теракт «Джаиш-е-Мухаммад» является отделение региона от Индии. Организация признана террористической в Пакистане, Индии, США и ряде других стран, а также ООН.

Штат Джамму и Кашмир граничит с Пакистаном и считается одним из самых неспокойных в Индии: через границу туда регулярно проникают боевики-исламисты, устраивающие теракты. Кроме того, на всю территорию региона претендует непризнанное государство «Азад Кашмир», де-факто входящее в состав Пакистана.

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