В Таджикистане впервые отметили День бесплатного обмена книгами.

Это мероприятие традиционно проходят во всех городах мира с целью вдохновоения людей на чтение книг.

Организатором проявления любви к книгам в Душанбе стал столичный Молодежный клуб.

Собравшиеся говорили на тему современной литературы, дискутировали на тему любви. Кроме того, обменивались книгами и порассуждали о влиянии литературы на молодежь.

Как это происходило, смотрите в нашем сюжете

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