АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 17 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

- В Ташкенте завершится первый чемпионат Конфедерации Центральной Азии по фехтованию среди кадетов и юниоров, в котором приняли участие четверо таджикских шпажистов.

- Состоятся финальные соревнования по горнолыжному спорту среди юношей в Варзобе.

– В «Илмхона» очередной мастер-класс - Заррина Раджабова из «Алиф Сармоя» расскажет о своем опыте перехода от бухгалтерии в IT. Встреча пройдет в кафе «Parking» в 14.00.

- Русский драматический театр им. Маяковского приглашает на спектакль "Тартюф" по пьесе Мольера в постановке Народного артиста РТ Б. Миралибекова. Начало в 12.00 (малый зал театра им. Лохути, 3 этаж). Количество мест ограничено. Цена билета: 15 сом. Справки и бронирование билетов по номеру: 907617891

- Inside Out Talks с руководителем компании «Идея» Фирузой Насыровой, которая ответит откровенно на самые непростые вопросы. Начало в 13.00 в кафе «28Monkeys» (бывший Паблик Паб).

- В Согдийской области пройдет веломарафон. Старт в Худжанде возле хукумата области в 8:00. Финиш в городе Бустон, где также состоится велогонка по кольцу в 1,76 километра.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 ФЕВРАЛЯ

1931 - Открылся IV съезд Советов Таджикской ССР.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ФЕВРАЛЯ

1940 - Родилась поэтесса Хадиса Курбанова.

1959 - Родился актер театра Фатхулло Абдуллоев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области – Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 5-10 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем -1+4.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, местами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем -1+4, 19-20/02 понижение до 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 22-27 мороза, днем 3-8 мороза.

По районам республиканского подчинения – Облачно, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 1-6 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем -2+3.

По городу Душанбе – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 2-4 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 5-7 тепла.

По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 мороза, днем 0-2 мороза.