Комитет по развитию туризма Таджикистана определил 10 самых посещаемых мест жителями самой страны. По данным комитета, в 2018 году число внутренних туристов составило 750 тыс. человек.

1-е место - Чилучорчашма — 150 тыс. посетителей

"Чилучорчашма" Фото из соцсетей

Святой источник Чилучорчашма находится на территории Шахритусского района Хатлонской области. Это место пользуется большой популярностью не только в Таджикистане, но и в соседних областях Узбекистана. Паломники считают, что вода источников является целебной.

Легенды связывают появление 44 родников в пустыне с именем четвертого халифа ислама Али ибн Абу Талибом (Хазрат Али). Он, вознося молитвы Аллаху с просьбой дать воды, воткнул в скалу четыре пальца, после чего из нее вырвались четыре чистейших источника, являющихся ядром почитаемой группы родников. На одном из холмов вокруг источника есть мавзолей Камбар Бобо, который почитался как покровитель коней и коневодов.

2-е место. Худжандская крепость - 64 тыс. посетителей.

Худжандская крепость Фото traveluzb.com

Крепость, которой примерно 3 тыс. лет, считается сердцем второго по численности населения города Таджикистана.

Археологи свидетельствуют, что крепость возникла не ранее чем в VI-V веках до н.э.

В древности Худжандская крепость считалась одной из самых неприступных в Центральной Азии. В течение длительного времени, крепость неоднократно разрушалась и возрождалась. В последний раз ее разрушили орды Чингис-Хана в 13 веке.

На сегодняшний день Худжандская крепость – это остатки стен и ворот, а также территория археологических раскопок, где находится фундамент первых стен.

В 1999 году восточная часть Худжандской крепости была отреставрирована.

В музее на территории крепости собраны около 1500 экспонатов, большая часть которых доступна посетителям.

3-е место. Гиссарская крепость - 40 тыс. посетителей.

Гиссарская крепость Фото: Advantour

Одно из самых известных исторических сооружений в Средней Азии, построенное примерно 3 тыс. лет назад. Крепость имеет главные ворота – арк, построенные в 16-м веке бухарским эмиром. К главному входу вели большие лестницы и террасы, обложенные кирпичом. Но, к сожалению, до наших дней они не сохранились. Сегодня рядом с крепостью растут две огромные чинары возраста 500-700 лет.

4-е место. Древнее городище Саразм – 35 тыс. посетителей

Городище Саразм Фото varandej.livejournal.com

Пенджикент, прозванный «Среднеазиатскими Помпеями», познакомит путешественника с древним городищем со средневековой цитаделью, окруженной жилыми и общественными зданиями. В некоторых из них сохранились настенные росписи. А близ Пенджикента есть поселение Саразм, где сохранились храмы зороастрийцев.

5-е место. Мавзолей Хазрати Султон Увайси Карани – 29 тыс. посетителей

Мавзолей Увайса аль-Карани в Ховалинге Фото tojkiston.ucoz.ru

На территории Ховалинга расположен мавзолей святого человека, современника Пророка Мухаммеда - Увайса аль-Карани.

Это большой культовый комплекс, который включает в себя усыпальницу, священный источник, мазар, священную гору и др. Это излюбленное место людей старшего возраста.

6-е место. Санаторий «Бахористон» – 21 тыс. посетителей

Санаторий "Бахористон" Фото rohat-tour.tj

Санаторий расположен на побережье Кайраккумского водохранилища, в 25 км от Худжанда. Испокон веков долина реки Сырдарьи славилась своей уникальной природой. В цифрах Кайраккумское водохранилище выглядит достаточно внушительно: длина 55 км, ширина 20 км, максимальная глубина 25 метров, а общий объем воды составляет 4,2 куб.км.

Расположение санатория «Бахористон» уникально тем, что он находится в экологически чистом районе. Санаторий предлагает различные курсы лечения и восстановления здоровья, активный отдых.

7-е место. Хульбукская крепость – 20 тыс. посетителей

Крепость Хулбук Фото tury.club

Археологический комплекс в Восейском районе представляет собой средневековую крепость, дворец правителя и фрагменты древнего городища.

Хулбук был центром Хуттала, который в раннем средневековье был самостоятельным государством, затем входил в состав других империй и владений. Ныне сохранились цитадель, дворец и руины некоторых древних сооружений. В настоящее время древний комплекс является историческим музеем-заповедником «Хулбук», занимающим 16 га. В 2006 году «Халбук» открылся для посетителей после основательной реконструкции.

В музее-заповеднике, помимо экспонатов археологических раскопок, выставлены картины современного искусства.

8-е место. Крепость Муг - 16 тыс. посетителей

Крепость Муг Фото tripadvisor.ru

Находится в центре Истаравшана, где в древности проходил Великий шёлковый путь. По свидетельству историков, город-крепость был привлекателен для иностранных купцов и путешественников. После реконструкции крепость вновь стала излюбленным местом для туристов.

Крепость Муг и в целом город Истаравшан – это музей под открытым небом. Здесь сосредоточено более 150 исторических памятников, каждый из которых по-своему уникален.

9-е место. Чилдухтарон – 9 тыс. посетителей

Чилдухтарон Фото Advantour

Чилдухтарон - удивительное место в Муминабадском районе. Название переводится как «Сорок девушек». Существует легенда, согласно которой 40 каменных глыб, расположенных одна за другой, некогда были 40 красивыми девушками, которые жили беззаботной жизнью. Но когда пришли жестокие захватчики, вознамерившиеся сделать из красавиц наложниц, девушки стали молить Аллаха о спасении. Единственное спасение они видели в превращении в безмолвные каменные глыбы. Местные жители время от времени украшают эти глыбы цветами и лентами.

10-е место. Сафеддара – 3 тыс. посетителей

Кмоплекс "Сафед Дара" Фото input-projekt.com

Горнолыжный и оздоровительный комплекс «Сафеддара» находится на высоте 2200 метров над уровнем моря. До места легко добраться даже на легковой машине по маршруту Душанбе – Варзоб – Такоб. Время в пути занимает не более одного часа.

Компактная инфраструктура комплекса – непосредственная близость лыжных склонов и развлекательных площадок к ресторанам, гостинице, пунктам проката и парковке, позволяет насыщенно проводить время. Горный курорт «Сафеддара» предоставляет возможность для индивидуального, семейного и корпоративного отдыха во все времена года.

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