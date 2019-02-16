В Таджикистане в 2018 году было переработано всего 25% хлопка, которое было выращено на полях республики. Остальная часть пошла на экспорт в качестве сырья. Об этом 15 февраля сообщил министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода.

По сводке министерства, в 2018 году в Таджикистане было произведено около 300 тыс. тонн хлопка. Всего Таджикистан в прошлом году экспортировал 93 тыс. тонн хлопка на сумму $165 млн. Основными покупателями таджикского хлопка являются Турция, Казахстан и Китай.

По сообщению Хикматуллозода, со стороны президента даны поручения по возрождению всех предприятий по переработке хлопка в республике. «Предприниматели, занимающиеся данной отраслью, должны исправить этот недостаток. Ни один килограмм хлопка не отправляйте за рубеж без переработки», - указал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем послании к парламенту в декабре 2018 года.

По мнению главы Минэкономразвития, реконструкция этих мощностей требует инвестиций.

Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода указал на недостатки и упущения в сфере легкой промышленности и переработки хлопка.

К примеру, в 2018 году полностью простаивали такие предприятия, как ЗАО «Олим Текстайлз», ОАО «Вализода Мастчох» в Мастчинском районе, ОАО «Самар» в Восейском районе и ОАО «Бофандаи Норак» в городе Нуреке.

По сообщению Минэкономразвития в настоящее время по разным причинам простаивают всего 127 предприятий. Одни не работают из-за устаревшего оборудования, другие не имеют технологии по производству конкурентоспособных товаров, третьи не имеют средств на оборот.

По словам Хикматуллозода, некоторые из тех предприятий, которые были приватизированы в 90-е годы и эксплуатировались не по назначению, уже не подлежат восстановлению. В качестве примера таких предприятий он привел Душанбинскую трикотажную фабрику.

«Если ее территорию превратили в стройплощадку, то восстановить фабрику будет очень сложно», - заявил Хикматуллозода.

Как рассказал министр, сейчас разрабатывается программа по восстановлению всех простаивающих предприятий, в том числе и легкой промышленности.

По данным Минсельхоза, производство хлопка в 2018 года уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Если в 2017 году в республике было выращено примерно 390 тыс. тонн хлопка, то в 2018 году чуть более 300 тыс. тонн.

Вместе с тем, снизились и поставки за рубеж хлопка-волокна на более 40% в сравнении с прошлым годом.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.