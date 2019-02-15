«Офицеры поднимают наш дух, говорят, что мы герои и защищаем южные рубежи родины. Мы верим в это…»... из воспоминаний «афганцев» в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

Хамдиддин Халимов, воин-интернационалист:

- Я был призван в 1981 году. Сначала в учебном центре в Термезе прошел подготовку, затем вертолетом меня отправили в Кундуз. Здесь нас распределили по точкам. Я попал на заставу в Чахордаре. Это - улусволи (район) в провинции Кундуз южнее от областного центра. С местным населением были хорошие взаимоотношения. Рядом с нашей ротой пехотинцев был гарнизон афганских военных, которые воевали вместе с нами против моджахедов.

Фото PolitPuzzle.ru

В общении с населением я служил и как переводчик. Часто в нашу сторону по ночам стреляли. У меня был пулемет ПК-74. Спали в бункерах, потому что из-за окрестностей Чахор-Дары по нам велась регулярная стрельба со стороны моджахедов. А днем их не было видно.

Вскоре местное население узнало меня. При одной из ночных атак моджахедов, я услышал окрик: «Амриддин, скажи сыновьям Ленина, чтобы они сдались». Я просто остолбенел. Они наших называли «Писарони Ленин», а мы их «ашрорами».

Атакующие всегда стреляли из засады с гранатометов, прицеливаясь на наши ночлеги. Обычно после часовой перестрелки они исчезали. Но бывало, когда становилось жарко, наш командир вызывал из Кундуза вертолеты.

Часто мы сопровождали караваны с гуманитарным грузом в Мазари-Шариф. И постоянно подвергались обстрелам.

Среди грузов из СССР были стройматериалы. Мы помогали местному населению строить школы, здания, ирригационные сооружения.

Самыми счастливыми днями были, когда к нам привозили письма из дома. До сих пор вспоминаю первое письмо от матери. Мы должны были писать в ответ только о хорошем, как у нас все нормально. Сижу, читаю письма матери, слезу текут из глаз. Она просит отправить фотографию, думает, служу где-то в хорошем месте, а нам запрещают сниматься. Отбирают фото.

Офицеры поднимают наш дух, говорят, что мы герои и защищаем южные рубежи родины. Мы верим в это…

Еще что усвоил из афганского урока, это интернационализм, дружбу. Мы действительно любили своих командиров, сослуживцев, потому что понимали, что варимся в одном котле. Поэтому не было ни дедовщины, ни других неуставных отношений, в отличие от тех, кто служил в мирных городах Союза.

«Как я получил Красную звезду»

Джурабой Холов, председатель совета воинов-интернационалистов Турсунзаде:

- Я родился в семье участника ВОВ Турсунбоя Холова. «Сын фронтовика стал фронтовиком», - говорят односельчане про меня.

В августе 1983 года, после подготовки в Чирчике, я отправился служить в Кандагар. Сначала был переводчиком, затем - командиром группы 173-го отдельного отряда специального назначения.

Джурабой Холов Фото Asia-Plus

21 сентября 1984 года разведка сообщила, что на сопредельной с Афганистаном территории идет подготовка к вторжению диверсионной группы в направлении населенных пунктов Спинбулдак, Шахравак и Зарандж.

Мы организовали засаду в километре от населенного пункта Чорбурджак, я распределил обязанности между солдатами. Четыре дня нам пришлось терпеливо ждать неприятеля в знойной пустыне. На пятый день мой разведчик сообщил о 35 диверсантах, которые направлялись к кишлакам, которые мы охраняли. Посоветоваться со штабом не было возможности, выход на связь был не желателен.

«Как быть, что делать?» - кружилось в голове. «Сержанты Козлов и Тутов, передать по цепи: без моего приказа не стрелять! Прикрыть меня, принимаю огонь на себя», - крикнул я и выскочил из укрытия, пошел навстречу появившимся вдали. Прокричал пароль, в ответ застрочил пулемёт. Пулей пробило ногу навылет. Я упал в высохший арык. Вслушался в суету нападавших, и только когда убедился, что те говорят на урду и пушту, во всю силу прокричал своим: «Огонь!»

Бой продолжался до следующего утра, небольшая кучка нарушителей просочилась в населенный пункт и, переодевшись в женскую одежду, пересекла государственную границу.

Много трофеев в тот день собрали наши спецназовцы: оружие, боеприпасы, 4 боевые машины, микрокамера, дипломатический паспорт на имя французского журналиста Жака Абушара. Военнопленные признались, что в их задачу входило вторгнуться в населенные пункты Демократической Республики Афганистан в обмундировании советских войск, уничтожить представителей государственной власти, заразить источники питьевой воды - и тем самым дискредитировать советских солдат.

За данный бой и успешное выполнение задания все спецназовцы были представлены к государственным наградам, а я получил орден «Красной Звезды».

…В последнее время бывшие военачальники, генералы не обращают внимания на проблемы своих бывших подопечных, все мы сами организовываем встречи по всему бывшему Союзу. Считаю, что я выполнил свой интернациональный долг честно.

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