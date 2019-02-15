Проект постановления относительно предоставления разрешения на добычу россыпного золота и драгоценных металлов в ближайшие дни будет представлен на рассмотрение правительства, сообщил министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода «АП» 15 февраля в Душанбе.

По его словам, подготовка проекта завершена рабочей группой Минфина, и в настоящее время он находится на рассмотрении соответствующих министерств и ведомств страны.

«С уверенностью могу сказать, что проект самые в ближайшие дни будет представлен на рассмотрение правительства и принят в ходе очередного заседания», - сказал министр.

Он отметил, что разрешение физическим лицам заниматься добычей россыпного золота и драгоценных камней является инициативой президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

По данным министерства промышленности и новых технологий РТ, золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота. Главные золотоносные месторождения с балансовыми запасами расположены в центральной части республики.

«Глава государства во время своих поездок в города и районы, в особенности в те места, где существует возможность заниматься этим делом, дал соответствующим структурам поручения относительно разрешения частным лицам добывать золото и камни», - добавил глава Минфина.

Еще три года назад сообщалось, что Минфином подготовлен документ о вольноприносительской добыче золота и драгоценных камней.

Отмечалось, что в соответствии с этим документом каждый гражданин страны на законных основаниях может самостоятельно заниматься поиском и добычей золота - нужно будет только получить разрешение Минфина.

Разрешение на добычу золота и драгоценных камней будет предоставлено на определенные территории, которые не должны принадлежать физическим или юридическим лицам, и также там должна быть высока вероятность нахождения металла и камней.

Добытое золото можно будет свободно продать государственным финансовым структурам. Цена, по которой, металл будет приобретаться у населения, определяется министерством финансов.

Сегодня добычей драгоценных металлов в Таджикистане занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными являются СП «Зарафшон, СП «Апрелевка», государственное предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».

Таджикские старатели: романтики – ноль, лишь бы на пропитание хватило

Между тем, некоторые жители южного Таджикистана уже сейчас находят альтернативу заграничным заработкам высоко в горах: практически весь летний сезон в суровых условиях они занимаются поисками золота в местечке Шугнов, расположенном в Ховалингском районе Хатлонской области.

Asia-Plus

Местечко Шугнов расположено в 300 километрах от Душанбе. Жители прилегающих территорий с давних времен «промывают» здесь золото кустарным способом. При Советском Союзе тут была налажена промышленная добыча металла. После распада Союза поиском золота с применением соответствующей техники занимаются ряд государственных и частных предприятий. Параллельно вдоль золотоносной речки, используя дедовские методы, работают и местные жители. Боб о бок с ними разбиты палатки старателей из других, близлежащих районов.

«Заработать здесь намного сложнее, чем в России»

40-летний житель города Куляба Сайидали Сафаров после депортации из России решил попытать счастье в горах. Последние несколько лет он, чтобы содержать семью, с наступлением весны поднимается в Шугнов и остается здесь до первого снега.

«Обычно приступаем к поискам золота в мае, и так – до конца октября. Трудимся от зари до зари. Бывают дни, когда находим пару грамм золота, а иной раз неделями возвращаемся в свои палатки с пустыми руками», - говорит он.

По его словам, заработать здесь намного сложнее, чем в России. «Приходится практически весь день стоять по колено в ледяной воде и промывать золотоносную породу. Это, конечно, сильно вредит здоровью, но другого выхода нет, нужно держаться и искать желанный металл, чтобы прокормить свою семью», - отметил Сайидали.

Наряду с взрослыми мужчинами здесь трудятся также несовершеннолетние дети. Мухаммад и Собир спускаются к речке сразу после окончания занятий в школе. Они промывают горную породу до глубокой ночи, найденное золото отдают своим родителям, которые работают в золотодобывающей артели «Одина». Работают практически каждый день, чтобы успеть собрать немного денег на зиму. А холода в этих местах наступают уже в конце октября…

Старателей нужно узаконить

Принцип добычи золота здесь прост: старатели используют железный самодельный лоток (бутара), на дно которого кладется кусок плотной ткани, затем он закрывается железной решеткой. Бутара опускается в воду, на нее старатели сыплют песок, который выгребают из русла реки. Течение воды вымывает крупные частицы и оставляет на ткани мелкие, среди которых старатели выбирают крупицы золота.

Собранный металл старатели вынуждены продавать здесь же - работающим недалеко золотодобывающим предприятиям. Золотоискатели не совсем довольны ценами, по которым они продают металл (по некоторым данным, 300 сомони за грамм).

Однако другого выхода нет: индивидуальная добыча пока еще в стране не узаконена.

Для того чтобы старателям позволили работать, они предварительно зачисляются в штат работников предприятий с условием, что не утаят ни крупинки золота от «покровителей». А чтобы удостовериться в честности старателей, сотрудники предприятия регулярно проводят у них обыски. Провинившиеся незамедлительно теряют «покровительство» предприятий и оказываются по ту сторону закона. А с такими уже будут разбираться сотрудники соответствующих органов, которые встречаются в Шугнове практически повсюду.

Если документ о вольноприносительской добыче золота, который предполагает свободный поиск и добычу металла на территориях, которые не входят в ведение какой-либо компании, в правительстве примут, то у старателей появится реальный легальный способ заработка.

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