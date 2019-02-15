Комитет по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 14 февраля спасатели Отряда быстрого реагирования по Зеравшанской зоне районов КЧС, дислоцированные в Айнинском районе, эвакуировали 19 водителей, которые оказались блокированными в Варзобском районе в результате схода лавин.

В целях обеспечения безопасности водителей и пассажиров автодорога Варзоб-Айни на данный момент закрыта. Работа по расчистке снежных завалов продолжается, сообщает пресс-секретарь КЧС Умеда Юсуфи.

По ее словам, на 100 и 120 км автодороги Айни - Душанбе скопилось большое количество грузовых автомобилей, которые направлялись в город Душанбе.

"В целях безопасности автомашины были размещены на безопасных участках данной автодороги. Для оказания помощи водителям хукуматом Согдийской области и дорожной службы компании Innovative Road Solutions (IRS) организовано горячее питание, круглосуточно работают пункты питания, расположенные на автодороге", - отмечает пресс-секретарь КЧС.

По ее словам, последствия сошедших лавин на 79, 80, 81 и 82 км автодороги Душанбе-Айни ликвидированы - для расчистки дороги была задействована специальная техника дорожной службы Компании Innovative Road Solutions (IRS) и эти участки дороги полностью расчищены.

Расчистка дороги на остальных участках продолжается.

"КЧС еще раз напоминает, что из-за потепления температурного фона возрастает опасность схода снежных лавин и камнепадов, в связи с чем, Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне просит граждан и гостей республики воздержаться от поездок через горные и лавиноопасные участки", - напомнила Умеда Юсуфи.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.



