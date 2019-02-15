Процесс приобретения правительством Таджикистана акций ликвидированного АООТ «Сангтуда» у населения и организаций продлится больше года.

«Данный процесс не будет завершен в течение одного года», - сообщил министр финансов Файзиддин Каххорзода 15 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

17:34 11 января

Правительство скупит у населения акции «Сангтуды». По номинальной стоимости

Он отметил, что правительством страны принято постановление относительно приобретения акций «Сангтуды» по их номинальной стоимости, и «с появлением возможностей эти акции будут выкупаться».

Министр подчеркнул, что на руках физических и юридических лиц остаются более 97 тысяч акций «Сангтуды».

Касательно того, что многие акционеры «Сангтуды» не намерены продавать приобретенные более 20 лет назад ценные бумаги по номинальной стоимости, а желают получить причитающиеся им дивиденды, Каххорзода пояснил, что «данного Общества (АООТ «Сангтуда», - прим. «АП») больше не существует, то есть оно ликвидировано».

Он отметил, что при Минфине для реализации требований постановления правительства создана рабочая группа, которая на данный момент изучает все вопросы, связанные с выкупом этих акций.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить порядок и права тех людей, в руках которых находятся эти ценные бумаги. Это не является принудительным процессом. Желание людей, которые не хотят продавать эти акции по их номинальной стоимости, будет учитываться», - пообещал глава Минфина.

Он добавил, что осуществлением выкупа акций «Сангтуды» у населения правительство хочет показать, что имеет возможность обеспечить свои обязательства.

Ранее глава государственного сбербанка «Амонатбанк» Сироджиддин Икром сообщил «АП», что правительство поручило заплатить акционерам за каждую акцию 100 сомони.

08:14 6 февраля

Правительство Таджикистана скупит каждую акцию «Сангтуды» за 100 сомони

Напомним, правительство своим постановлением поручило направить 10 млн сомони для оплаты номинальной стоимости акций ликвидированного АООТ «Сангтуда», принадлежащих физическим и юридическим лицам.

Эти средства планируется выделять за счет получаемых правительством дивидендов от деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»: данному таджикско-российскому обществу поручено обеспечить выплату дивидендов за годы своей деятельности до 2017 года включительно.

АООТ «Сангтуда» было учреждено в 1996 году, и в том же году была произведена первая эмиссия акций. Позже, в 2006 году данное общество было ликвидировано, а находящиеся в руках населения и организации, согласно принятому тогда правительством постановлением, поручалось признать акциями ОАО «Сангтудинской ГСЭ-1».

Дело в том, что собранные за счет реализации этих ценных бумаг средства в размере около 1 миллиона долларов были направлены на строительство Сангтуды-1 (совместное российско-таджикское предприятие) в качестве вклада правительства Таджикистана.

Оставайтесь с нами в TelegramFacebookInstagram, Viber, Яндекс.ДзенOK и Google Новостях.