Азиатский банк развития (АБР) проинформировал официальных лиц Таджикистана, сотрудников проектов и представителей гражданского общества о механизме подотчетности АБР и уроках, извлеченных из предыдущих обзоров.

Этот механизм, который является частью деятельности АБР, представляет собой независимый форум, в рамках которого люди, фактически пострадавшие от проектов, финансируемых АБР, могут выразить свою обеспокоенность, попросить найти решение проблемам и заявить о предполагаемом нарушении операционных политик и процедур АБР. Об этом было рассказано во время брифингов 14-15 февраля в Душанбе.

«АБР создал механизм подотчетности для повышения качества проектов и чтобы быть отзывчивым, справедливым и прозрачным по отношению к проблемам людей, затронутых проектами АБР», - отметил руководитель комиссии АБР по обзору соблюдения г-н Дингдинг Танг. «Мы информируем представителей гражданского общества, правительства, сотрудников проектов и других партнеров об их роли в процессе надзора за соблюдением правил и процедур с целью улучшения жизни людей».

Механизм подотчетности состоит из двух отдельных, но дополняющих друг друга функций: функция решения проблем и функция обзора соблюдения. Функция решения проблем, руководимая специальным посредником по проектам, сфокусирована на нахождении удовлетворительных решений проблем, вызванных проектами АБР. Функция обзора соблюдения, руководимая независимой комиссией по обзору соблюдения, проверяет, выполнил АБР или нет свои операционные политики и процедуры, что может негативно повлиять на местное население. Механизм подотчетности применяется к проектам АБР в государственном и частном секторах.

Таджикистан вступил в АБР в 1998 году. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме свыше 1,7 миллиардов долларов США в виде грантов, льготных кредитов и технической помощи. Партнерство АБР с Таджикистаном восстановило или построило новую транспортную и энергетическую инфраструктуру в стране, помогло в социальном развитии, расширило сельскохозяйственное производство и поддержало развитие регионального сотрудничества и торговли.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.