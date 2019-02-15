Таджикистан может доставлять в Москву первые свежие абрикосы, оставшийся урожай перерабатывать и производить консервы; может возобновить производство детских консервы и много чего еще. Об этом и многом другом в день своего 85-летия – 15 февраля - «АП» рассказывает бывший министр пищевой промышленности республики Икром КУРБАНОВ, с которым мы хотели поговорить о его жизни, но обсуждали только экспортный потенциал Таджикистана.

С Икромом Иноятовичем Курбановым, бывшим министром пищевой промышленности Таджикистана говорить одно удовольствие: во-первых, он большой оптимист и объективно объясняет, почему у Таджикистана всё получится, во-вторых, он знает о прошлом и настоящем пищевой промышленности республики всё. Накануне его 85-летнего юбилея мы встретились с Икромом Иноятовичем в надежде поговорить о его жизни, но с самого начала разговора перешли на тему возможностей пищевой промышленности Таджикистана, про которые наш респондент может говорить часами.

Куда исчезло таджикское вино?

- Икром Иноятович, смотрю в свой календарь событий и вижу, что 15 февраля ваш юбилей, а еще День рождения консервного комбината в бывшем Курган-Тюбе. Это предприятие еще работает?

- Курган-тюбинский комбинат далеко не первый в республике, но очень важный, его мощность составляла 15 миллионов условных банок в год. На этом комбинате была интересная технология, которая позволяла во время сезона готовить полуфабрикаты, и когда к октябрю заканчивались свежие сезонные фрукты, они переходили на них. В Вахшской долине фрукты созревают очень рано, поэтому на комбинате сезон длился практически круглый год.

Икром Курбанов

Сейчас он не работает. Почти все консервные предприятия не работают. Хотя мы в них нуждаемся. К счастью, глава государства приложил немало усилий к развитию садоводства и виноградарства, и сейчас по всей республике садов и виноградников много. Чтобы не терять этот урожай - а хотите-не хотите около 30 % будут не пригодны к транспортировке после сбора – нужно его перерабатывать на местах. А переработка продукции – это добавленная стоимость, создание рабочих мест, наращивание экспортной продукции.

- Какие консервы можно производить в Таджикистане?

- Соки, компоты, джемы, повидла, подварки – это продукция для кондитерских фабрик, например, для карамельной начинки - всё это мы производили в Таджикистане в советские времена. Эта продукция пользовалась большим спросом.

Когда венгерские заводы начали производить линии производства для томатной пасты, мы эти линии приобрели и на севере страны стали выпускать пасту. По стандарту томатный сок содержит 5 % сухих веществ (концентрата), томатное пюре – 15 %, но когда мы не успевали переработать все томаты, мы производили 25-процентное томатное пюре, на которое был очень высокий спрос. Томатную пасту получали в Сибири, при необходимости производили из нее сок, и он получался дешевле себестоимости, потому что экономили на расходах на транспортировку. То же самое и с продукцией для кондитерских фабрик: мы можем готовить здесь начинку для карамельных и шоколадных конфет, и отправлять ее за рубеж. Но крупные предприятия сейчас не оправдывают себя, поэтому нужно изучить сырьевую базу и строить малые комбинаты.

Думаю, нам стоит акцентировать внимание на исфаринском районе, который занимает лидирующие позиции по производству абрикосов и томатов. Например, в Исфаре производят рекордное количество томатов – до одной тысячи центнеров с одного гектара, тогда как в среднем собирают до 400 центнеров с га.

Кстати, в прошлом году они добились получения международного сертификата качества для своей продукции из абрикосов, и теперь налаживают поставки сухофруктов в Америку. Именно в этом районе можно организовать производство детских консервов, которое у нас когда-то было. Учитывая высокую рождаемость в Таджикистане, да и вообще в Центральной Азии, этот комбинат нужно восстановить, он бы производил востребованный и актуальный ассортимент продукции.

«Чем раньше привезете абрикосы, тем быстрее их продадите»

- Мы сможем найти рынки сбыта?

- С рынками будет сложнее. Нашими главными покупателями всегда были Россия - от Урала до Камчатки, и Казахстан, но теперь эти рынки заняты, хотя потребность сохраняется - ёмкость очень большая. Я считаю, что создать сейчас совместные предприятия - во благо обоих государств: у нас сырьевая база и дешевые трудовые ресурсы, у них новые технологии и оборудование.

В крайнем случае, свою переработанную продукцию мы могли бы отправлять в Афганистан, некоторые пищевые предприятия в Таджикистане так уже и делают.

- Очень много лет Таджикистан и Россия обсуждают возможность отправлять нашу плодоовощную продукцию на российский рынок. И вроде бы обе стороны заинтересованы, но торговля в полной мере до сих пор не началась. В чем проблема? Может быть, это и не выгодно совсем?

- Не думаю, что не выгодно, просто нужно уметь договариваться. Как я уже говорил, мы можем производить полуфабрикаты из фруктов или томатов и в больших ёмкостях отправлять на российские производства, за счет экономии средств на транспортировке, себестоимость продукции будет ниже, чем в среднем по рынку.

Что касается отправки продукции в свежем виде, то у нас есть большое преимущество: наши абрикосы на постсоветском пространстве созревают самыми первыми, а чем раньше фрукты вы повезете, тем дороже их продадите. Первые абрикосы можно доставить в Москву за три дня; за один день продать. Когда на московском рынке позже появятся абрикосы из Азербайджана и Молдовы, то мы можем возвращаться домой и заниматься уже переработкой остальной части урожая.

- В Таджикистане достаточные объемы плодоовощной продукции для России?

- Если говорить об абрикосах, то достаточные.

«Я бы открыл консервный комбинат»

- Икром Иноятович, пять лет назад вы в интервью рассказывали мне про наши пищевые предприятия и особенно выделяли качество продукции компании «Оби Зулол» и фабрики «Ширин». За эти пять лет что-то изменилось на рынке - появились ли новые компании или старые изменились?

- Душанбинский молочный комбинат, потому что там руководит специалист. В советское время мы набирали талантливых выпускников школ со всех регионов страны и отправляли их на учебу, так вот он (директор Молкомбината – прим.авт.) попал во Фрунзенский политехнический институт.

Он творит настоящие чудеса, выпускает большой ассортимент качественной продукции; очень высоко ценит кадры - каждый год подает заявку в наш технологический университет, готовит себе хороших специалистов.

Из новых предприятий – это ООО «Парандис» из Пенджикента. Там когда-то был огромный совхоз, в котором выращивали винные сорта винограда, но потом дошло до того, что эти виноградники стали выкорчевывать. Но появился опять же специалист, сам винодел, тоже выпускник Краснодарского пищевого института, взял земли в аренду, сохранил виноградники и наладил производство вина и коньяка. Теперь у него коньяк 12-летней выдержки, вина очень хорошие, в красивой таре. Жаль, что в Душанбе его продукции еще нет, все полки завалены грузинскими и молдавскими винами.

- Скажите, пожалуйста, а если бы вы сейчас решили открыть предприятие пищевой промышленности, которое приносило бы доход, что бы это было?

- Консервный завод. Потому что я был бы уверен, что у меня есть сырьё. Я нашел бы кого-нибудь из зарубежных партнеров, нашел бы стеклотару с винтовой крышкой – у нас, кстати, на севере производят и винтовые крышки, и есть завод, который при заказах может производить стеклянную тару, и начал бы выпускать продукцию. Для местного рынка и для зарубежного. И я уверен, на нее был бы спрос.

Коллектив медиа-группы «Asia-Plus» поздравляет Икрома Иноятовича с 85-летним юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего настроения!

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