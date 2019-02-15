В «Бутырке» прошел товарищеский футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, арестованного по делу о хулиганстве. Мамаев играл сначала за одну команду, а потом за другую. Матч завершился со счетом 8:7. Мамаев в общей сложности забил семь голов, сообщает Медуза.

Футболист «Зенита» Александр Кокорин, арестованный вместе с Мамаевым из-за двух драк в Москве в октябре 2018 года, в матче не участвовал из-за травмы и условий контракта.

Павел Мамаев вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным находится под стражей по обвинению в хулиганстве из-за двух драк, устроенных ими в Москве в октябре 2018 года.

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