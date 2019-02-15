В Ташкенте в ночь с 13 на 14 февраля были задержаны 34 женщины, подозреваемые в проституции, сообщает Podrobno.uz.
Женщины были задержаны возле увеселительных заведений и гостиниц. Больше всего – 11 человек – было выявлено в Чиланзарском и Учтепинском районах.
24 из задержанных женщин ранее уже привлекались к административной ответственности по статье 190 (занятие проституцией) Кодекса об административной ответственности, сообщает ГУВД Ташкента.
"Мероприятия, регулярно проводимые сотрудниками ГУВД в вечернее и ночное время, нацелены не просто на выявление и задержание женщин и девушек, подозреваемых в древнейшем, как говорят в народе, ремесле. Главной задачей при этом ставится выяснить, что подтолкнуло их к такому образу жизни: отсутствие ли профессии и работы, плохие взаимоотношения с родными, материальные трудности из-за болезни близких или самой женщины", – сообщили изданию в правоохранительном ведомстве.
В ГУВД также отметили, что "беспорядочные связи с путанами чреваты не только испорченными отношениями в семье, но и риском подхватить серьезное инфекционное заболевание".
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Узбекоязычной газете «Халк овози» исполнилось 90 лет
Выбирайте «Атлас такси» и делайте добро вместе с нами
Госдолг Таджикистана приближается к половине ВВП республики
"Я сожалею": глава оппозиционного движения Шарофиддин Гадоев вернулся в Таджикистан
До сих пор помню письма матери: К 30-летию вывода войск из Афганистана
Как Таджикистану довезти свои фрукты до россиян?
На достройку Рогуна в этом году направят $222 млн из бюджета
Любовь начинается с тебя! В Бохтаре появилась фотозона от «МегаФон Таджикистан»
Золотая лихорадка придет в Таджикистан: частным лицам разрешат добывать золото уже в этом году
КЧС сообщает, что на трассе Душанбе-Худжанд из снежного плена выведено 19 водителей с машинами
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Socrat3 часа назад
Женщины с низкой социальной ответственностью :))). Лучше бы назвали "женщины Путина"
Новости3 часа назад
Это самая новостная новость?
said3 часа назад
Главной задачей при этом ставится выяснить, что подтолкнуло их к такому образу жизни: отсутствие ли профессии и работы, плохие взаимоотношения с родными, материальные трудности из-за болезни близких или самой женщины", – сообщили изданию в правоохранительном ведомстве.
===
Соцопросы проводят. Ага. Тем более, что о 24 из них были задержаны ранее и их "анкеты" уже составлены.
Sheri Bobosh4 часа назад
Да уж "Новость дня"...