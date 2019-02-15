В Ташкенте в ночь с 13 на 14 февраля были задержаны 34 женщины, подозреваемые в проституции, сообщает Podrobno.uz.

Женщины были задержаны возле увеселительных заведений и гостиниц. Больше всего – 11 человек – было выявлено в Чиланзарском и Учтепинском районах.

24 из задержанных женщин ранее уже привлекались к административной ответственности по статье 190 (занятие проституцией) Кодекса об административной ответственности, сообщает ГУВД Ташкента.

"Мероприятия, регулярно проводимые сотрудниками ГУВД в вечернее и ночное время, нацелены не просто на выявление и задержание женщин и девушек, подозреваемых в древнейшем, как говорят в народе, ремесле. Главной задачей при этом ставится выяснить, что подтолкнуло их к такому образу жизни: отсутствие ли профессии и работы, плохие взаимоотношения с родными, материальные трудности из-за болезни близких или самой женщины", – сообщили изданию в правоохранительном ведомстве.

В ГУВД также отметили, что "беспорядочные связи с путанами чреваты не только испорченными отношениями в семье, но и риском подхватить серьезное инфекционное заболевание".

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