Житель кишлака Калачаи Калон города Истаравшан, 52-летний мужчина 14 февраля задержан сотрудниками милиции по факту убийства, совершенного с особой жестокостью, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Задержанный в ходе ссоры со своей невесткой, 27-летней женщиной, нанес ей шесть ударов топором, которые оказались несовместимыми с жизнью.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

По данным МВД Таджикистана, в прошлом году в стране зафиксированы 86 убийств и покушений на убийства.

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