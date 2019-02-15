Впервые праздничный карнавал в честь Навруза пройдет 21 марта на центральной площади столицы Таджикистана, об этом сообщил источник в администрации мэра Душанбе.

Во всех парках культуры и отдыха Душанбе, микрорайонах города 21 марта состоятся массовые гуляния горожан и гостей столицы. Для них городские власти организуют концерты, выставки, викторины, конкурсы. В карнавале ожидается участие народных умельцев, клоунов, исполнителей, танцоров.

Главное мероприятие в честь Навруза состоится 22 марта в столичном «Наврузгохе», где будет представлено театрализованное шоу «Ганджи Навруз» (Сокровищница Навруза).

Здесь же, в «Наврухгохе», 23 и 24 марта состоятся соревнования по национальной борьбе и конным скачкам.

Победители соревнований будут награждены специальными призами мэра Душанбе.

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