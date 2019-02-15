Экскурсии старшеклассников столичных школ в воинские части будут организованы в честь 26-годовщины образования Вооруженных сил страны, которую Таджикистан отметит 23 февраля.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение, согласно которому в столице в честь этой даты будут проведены ряд праздничных мероприятий, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Старшеклассники городских школ во время посещения воинских частей душанбинского гарнизона познакомятся с условиями быта и службы солдат и проведут с ними неформальные встречи.

По решению мэра в столице также пройдут фестиваль «Солдатской песни», встречи с ветеранами Вооруженных сил республики, будут организованы спортивные состязания и конкурсы.

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