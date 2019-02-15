Начиная с октября прошлого года при содействии МВД Таджикистана свыше 100 безработных ГБАО трудоустроены на Рогунской ГЭС, об этом журналистам сообщил министр внутренних дел республики, генерал-полковник Рамазон Рахимзода.

По его словам, определенная часть безработной молодежи ГБАО также трудоустроена в силовых структурах области, некоторые получили приглашение работать в других регионах Таджикистана.

«Кроме того, МВД попросило Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана подготовить целевую программу по трудоустройству имеющих навыки работы в различных сферах молодых людей из ГБАО за пределами Таджикистана, в первую очередь, в России», - отметил министр.

Рамазон Рахимзода отметил, что после того, как в конце сентября прошлого года в ГБАО начал функционировать межведомственный штаб по обеспечению законности на территории области, криминогенная ситуация там была взята под контроль, уровень преступности в области, особенно в Хороге, значительно снизился, верховенство законов страны полностью обеспечено.

«Сегодня жители Хорога выражают признательность силовикам Таджикистана за то, что они за короткий период установили правопорядок в городе», - заявил глава МВД.

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