Налоговое ведомство совместно с другими соответствующими ведомствами подготовило предложение относительно налогообложения внедряемых мобильными компаниями новых технологий. Эти действия глава Налогового комитета Нусратулло Давлатзода связывает с постепенным сокращением объема налоговых поступлений от мобильных компаний за последние три года.
«Оплата налогов мобильными компаниями в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократилась на 123 млн. сомони или на 12%», - сообщил он.
Сокращение налоговых поступдений со стороны мобильных компаний Давлатзода объяснил тем, что за последние годы ими внедряются новые технологии, такие, как NGN, посредством которых абонентам предоставляются услуги по сравнительно низким тарифам.
«Налоги сокращаются в связи с переходом от голосовых разговоров на новые технологии, несмотря на то, что численность абонентов мобильных компаний увеличивается», - сказал он.
Глава налогового ведомства подчеркнул, что в прошлом году, совместно с соответствующими ведомствами и мобильными компаниями, налоговики подробно изучили этот вопрос с учетом опыта других стран.
«Сейчас подготавливаются соответствующие нормативно-правовые акты, которые в ближайшее время будут представлены на одобрение правительства», - сказал он.
NGN или next generation networks - это мультисервисные сети связи, поддерживающие полную или частичную интеграцию услуг передачи речи, данных и мультимедиа. К NGN относят и все мессенджеры, которые дают возможность обмениваться голосовыми и видео-аудио – сообщениями.
Давлатзода отметил, что этими мерами, в первую очередь, соответствующие ведомства добиваются того, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение источников налогов.
«Какая бы услуга не предоставлялась, она должна облагаться налогом. В других странах относительно таких услуг приняли определенные меры и ввели изменения в законодательстве еще в 2015-2016 годах. Только мы остались. Уже два года идут споры. Споры достигли определенной точки, и соответствующие ведомства в ближайшие дни представят конкретные предложения правительству», - сказал он.
Что именно предлагается правительству, глава Налогового комитета не стал говорить, отмечая, что все станет известно тогда, когда правительством будут одобрены эти предложения.
«Мы максимально старались, чтобы все эти нововведения не стали большим бременем для населения», - добавил Нусратулло Давлатзода.
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Mino2 часа назад
Если он имеет в виду мессенджеры, то ведь за использование мессенджера человек тратит интернет трафик? А интернет мы покупаем извините! И за интернет мы платим налоги. Так что брать налог и за интернет и за месенджер отдельно это уже смешно!
Регар2 часа назад
С политикой воров, которые ломают деревья, чтобы набрать яблок, дойдете до тог, что скоро вообще не останется ни одного дерева.
Неуч2 часа назад
Денег нет, но вы держитесь,.. оянда дурахшон аст...
Такой2 часа назад
С такими предложением не получишь еще 50% ))( смешно откуда такие берутся... надо его давно освобождать.. для того чтобы пополнить бюджет надо проблемы устранять а не создавать
Socrat2 часа назад
Уважаемые из АП, как только какой нибудь чиновник таджикского правительства будет ахенею нести, просьба в этой статье публиковать мнение настоящих экспертов. Это для того чтобы у 90% населения страны с уровнем IQ ниже среднего, не возникало впечятления что правительство во всем прав, а все остальные обворовывают страну!
Ахмед3 часа назад
Воообще классно!!!! Население вообще не коснется
Омар Хайям Ахмед2 часа назад
Гений! Как почти все наши чиновники.
said4 часа назад
Сначала Налоговый комитет штрафами, правдами и неправдами придушили мобильных операторов, которые частично переложили это бремя на население. Причем население стало меньше говорить из-за дороговизны. А теперь удивляются, что налогов поступает меньше. И хотят ввести еще больше налогов, теперь и на NGN. Так и по NGN люди будут меньше говорить. А дойные коровы просто сдохнут.
Омар Хайям said2 часа назад
А потом и чиновники сдохнут. До него этот факт просто не доходит.