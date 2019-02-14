Власти Таджикистана намерены облагать налогами оказываемые на различных интернет-площадках услуги по электронной торговле.

Налоговый комитет предложил правительству страны внести поправки в законодательство относительно регистрации в налоговых органах субъектов, которые занимаются электронной торговлей, сообщил глава таджикского налогового ведомства Нусратулло Давлатзода 14 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Он считает, что такие субъекты оказывают гражданам республики определенные услуги, и, соответственно, за счет получаемой от своей деятельности прибыли должны платить налоги.

Давлатзода отметил, что во многих странах уже несколько лет назад ввели поправки в свое законодательство и облагают налогами электронную торговлю.

«Речь идет о продаже различных товаров посредством интернет программ, за счет которой иностранные компании получают прибыль. У нас эти услуги до сих пор не облагаются налогом», - сказал главный таджикский налоговик.

Он подчеркнул, что в России, к примеру, такие услуги облагаются налогом с 2016 года, и в налоговых органах этой страны зарегистрировано около 160 компаний, которые занимаются электронной торговлей.

К зарегистрированным в России иностранным компаниям он причислил Google, Apple , Microsoft, Facebook, интернет-площадки Ali Express, Yahoo и другие, которые, по его словам, за счет оказываемых платных услуг оплатили в бюджет этой страны за 9 месяцев прошлого года 7,9 млрд рублей.

Также, по словам Давлатзода, электронная торговля облагается налогом в Беларуси, Германии, Испании, Франции и многих других стран.

«Другие, с финансовой точки зрения более развитие страны, пошли на это, так почему бы и нам не делать этого», - заключил глава Налогового комитета.

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