Если в День святого Валентина у вас нет никакой личной жизни, пролистайте нашу подборку мест, как другие жители нашей страны находят свои вторые половинки. Может, вы не там и не так ищете?

Знакомят родители

На сегодняшний день это самый распространнный и популярный вид знакомства. Львиная доля семейных пар создается благодаря настойчивой руке родителей – хочешь ты или не хочешь. Конфетно-букетный период в таких отношениях недолгий, а может и вовсе отсутсвовать.

Посмотрели друг на друга раз и хватит, надо готовиться к свадьбе. Иногда родителям действительно виднее и молодожены влюбляются в друг друга уже в семейной жизни. Но не всегда.

Нигора:

- Я была уже достаточно взрослой девушкой, когда мои родители встали в позу и настаяли на том, чтобы я вышла замуж за совершенно незнакомого мне мужчину. Сколько скандалов было в семье, сколько слез и нареканий!

Папа стоял на своем, а мама занимала нейтральную позицию. В итоге, мне пришлось покориться воле отца. Ровно через три недели после сватовства мы сыграли свадьбу, а мужа я увидела только накануне никоха; он жил в другой стране и прилетел только на свадьбу.

Честно говоря, я поставила на себе крест, думала, что буду несчастной, как и большинство таких пар, кого насильно женили. Но оказалось, что мой супруг – очень мягкий, добрый и отзывчивый человек, я поняла это с первого взгляда. Мы полюбили друг другу, души не чаем. Конечно, мы тоже сталкиваемся с трудностями в быту, но я так счастлива, что наша семья оказалась исключением из правила.

rus.ozodi.org

Через социальные сети

Еще одним распространенным способом в Таджикистане познакомиться с противоположным полом стало знакомство посредством социальных сетей. В основном, через Facebook, Instagram и Вконтакте. Свои странички в этих соцсетях сегодня имеют почти все, в том числе и те, кто уже состоит в отношениях/браке.

Это очень удобно. Ты не тратишь время и деньги на то, чтобы бесконечно сидеть в кафе-барах-ресторанах, знаешь что-то об образовании и увлечениях рассматриваемой кандидатуры.

Правда и минусов предостаточно. Зачастую в соцсетях девушки и парни создают вымышленные образы, сильно обрабатывают фотографии, так что фотографии могут совершенно не соответствовать действительности. Но, если долго и хорошо искать, можно найти частички золота.

VistaNews.ru

Алишер:

- Я, например, вообще не верю фотографиям в социальных сетях. Наши девушки злоупотребляют разными программами, которые фотошопят лицо и фигуру. Они даже видео умудряются сейчас фотошопить! Поэтому я недолго веду онлайн дискуссию. Познакомились, встретились, посмотрели друг на друга вживую.

Таджикский вариант «Давай поженимся!»

В таджикском сегменте социальной сети Facebook появилось несколько групп «Давай поженимся». Численность участников достигает почти 6,5 тысяч, постов тоже много, но свадьбой заканчивается лишь очень небольшое количество знакомств. И в основном, к администраторам этих сайтов обращаются не сами претенденты, а их родственники.

Админ группы «Давай поженимся» Таджикистан:

- Маленький процент наших попыток заканчивается свадьбой. За прошлый год, например, было всего несколько таких случаев. Наверное, потому, что люди относится к этому несерьезно или же наоборот, чересчур требовательно. Например, у девушек такие требования: не успел познакомиться – женись. А как же узнать друг друга, познакомится поближе?

архивное фото Asia-Plus

Знакомство через друзей

Хороший, очень хороший способ для знакомства. Во-первых, у общего друга, ну или знакомого, можно побольше узнать о человеке, которого вам рекомендуют, что значительно облегчает общение, особенно на первом свидании.

Александра:

- С мужем нас познакомила общая подруга. Как-то раз, она пригласила меня посидеть вечером в кафе, куда подошли другие ее друзья. Муж мой сначала мне совсем не понравился: шутил невпопад, глупости какие-то говорил. На вторую встречу идти не хотела вообще. Подруга обманула, сказав, что его не там будет.

- А потом я к нему подпривыкла и увидела в нем веселого, заботливого, надежного человека с превосходным чувством юмора. Мы встречались около года, а потом узаконили наши отношения. Сейчас я жду от него ребенка.

Gorobzor.ru

На фитнесе

Если мужчины ходят в фитнес зал, чтобы действительно подкачать мышцы, а между делом посмотреть на девушек в обтягивающих легинсах, но девушки далеко не всегда расставляют приоритеты также.

Почти в каждом зале есть такие представительницы, которые приходят на тренировку с профессиональным макияжем, наклеенными ресницами и с огромными серьгами.

И если мужчины считают себя прекрасными даже с раскрасневшимся лицом и каплями пота на нем, то девушки такого позволить себе не могут, поэтому большую часть тренировки сидят в телефоне или фотографируют свое отражение в зеркале для дальнейшего размещения в социальных сетях.

Fittrends.ru

Умеда:

- Мой молодой человек тоже спортсмен, как и я. Раньше мы занимались в разных залах, но были знакомы заочно. По стечению обстоятельств мне пришлось сменить зал, в котором я тренируюсь, где мы познакомились поближе.

- Во время тренировок он иногда подходил ко мне, давал советы. Потом наше общение переросло в крепкую дружбу, мы могли часами разговаривать на общие темы. Сами того не заметив, мы влюбились.

На вечеринке

В Душанбе проводится большое количество тусовок в самых различных местах. Это может быть собрание благотворительного общества, вечеринка в клубе футбольных болельщиков, профессиональная конференция или торжественное открытие какого-нибудь заведения.

Party bus

Тахмина:

- Я - заядлый тусовщик, стараюсь ничего не пропускать. Наверное, отчасти поэтому у меня широкий круг друг общения и много поклонников. Мне нравится знакомиться с новыми людьми на вечерниках, потому что такие знакомства ни к чему не обязывают: ты можешь мило беседовать с человеком, не считая себя обязанной продолжать начатое знакомство.

- Моя подруга, например, познакомилась со своим парнем в караоке-баре. Ровно через год он собрал ту же компанию в том же караоке и сделал ей предложение руки и сердца. Поэтому если вам говорят, что в ресторанах, клубах и вечеринках знакомятся не для женитьбы – не верьте.

А как и где предпочитаете знакомиться вы?