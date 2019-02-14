Торговый оборот между Таджикистаном и Узбекистаном резко вырос за последние четыре года: с $14,9 млн долларов в 2015 году до $281,5 млн в 2018 году. Об этом журналистам сообщил начальник Таможенной службы при президенте РТ Хуршед Каримзода на пресс-конференции 14 февраля.

По его словам, экспорт товаров Таджикистана в соседнюю страну в 2015 году достигал объема в $8,8 млн, а по итогам 2018 года составил $155,3 млн.

2018 год стал прорывным в истории двусторонних отношений между Таджикистаном и Узбекистаном. Были заключены торговые договоры и соглашения на сумму свыше 300 миллионов долларов.

Во время визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкент в августе 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил: «В нашем сотрудничестве есть еще много незадействованных возможностей. Продолжая работу в таком темпе, вскоре доведем объем товарооборота до 500 миллионов долларов. На самом деле наш потенциал – минимум 1 миллиард долларов».

По сообщению главы Таможенной службы Таджикистана Хуршеда Каримзода, Узбекистан за эти годы прочно вошел в число пяти главных торговых партнеров Таджикистана.

Первое место занимает Россия с годовым объемом товарооборота в сумме чуть более $1 млрд. Далее идут Казахстан (более $836 млн.), Китай (свыше $651 млн.), Турция (около $402 млн.) и Узбекистан.

Главными товарами Таджикистана, которые экспортируются в соседнюю страну, являются электроэнергия и цемент, а Узбекистана в нашу республику поставляет газ и различную продукциюнародного потребления.

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