Не пропустите нашу подборку признаний в любви, и задайтесь вопросом, а когда вы в последний раз без особого повода говорили: «Я тебя люблю».

14 февраля – это, наверное, единственный день в году, когда мир полностью окунается в любовь – валентинки, цветы, ужин при свечах, счастливые лица и сердца, море смеха и улыбок.

Но мы решили подойти к этому с другой стороны – узнать, как часто душанбинцы вне этого праздника одаривают вниманием и ласковыми словами своих вторых половинок. Оказалось, многие делают это реже, чем следовало бы.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.