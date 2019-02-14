Ведущие татарстанские специалисты в сфере детского здоровья посетят детские медучреждения Таджикистана с дружественным визитом с 18 по 21 февраля.
Делегацию возглавит руководитель проектного офиса по развитию медицинского туризма Республики Татарстан, заместитель главного врача по внебюджетной деятельности Детской республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Татарстана Алла Гумерова, сообщает российское диппредставительство в Таджикистане.
Сообщается, что представители ДРКБ – профессора, врачи высшей категории – хирурги, нейрохирурги, кардиохирурги, офтальмологи, урологи и другие специалисты примут участие в научно-практической конференции, а также проведут мастер-классы, ознакомятся с опытом таджикских коллег и определят пути дальнейшего сотрудничества.
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Зафарчон7 часов назад
Сожрали ограбили насрали на всю систему. Теперь приглашают из РФ и врачей. А свои вынуждены скитаться по всему миру.