Ведущие татарстанские специалисты в сфере детского здоровья посетят детские медучреждения Таджикистана с дружественным визитом с 18 по 21 февраля.

Делегацию возглавит руководитель проектного офиса по развитию медицинского туризма Республики Татарстан, заместитель главного врача по внебюджетной деятельности Детской республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения Татарстана Алла Гумерова, сообщает российское диппредставительство в Таджикистане.

Сообщается, что представители ДРКБ – профессора, врачи высшей категории – хирурги, нейрохирурги, кардиохирурги, офтальмологи, урологи и другие специалисты примут участие в научно-практической конференции, а также проведут мастер-классы, ознакомятся с опытом таджикских коллег и определят пути дальнейшего сотрудничества.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.