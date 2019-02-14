По поводу пропуска таджикских фур через туркменскую границу ведутся переговоры на дипломатическом уровне. Об этом заявил глава таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода на пресс-конференции 14 февраля.

«Насколько мне известно, первые машины уже получили разрешение проехать через территорию этой страны», - отметил он.

По словам Каримзода, решение вопроса задержки таджикских грузов на границе Туркменистана не входит в компетенцию таможенных органов двух стран.

«В этом отношении с Туркменистаном у нас нет серьезных проблем. Каждая страна имеет свои правила, соответствующие их структуры проводят проверки грузов, которые проходят через территории стран, - сказал глава таджикской таможни. - Разговоры о том, что Туркменистан задерживает именно таджикские машины и вагоны, а грузы других стран пропускает, не более чем слухи».

Он отметил, что иногда случаются факты задержки определенных грузов. «Например, ранее транспортные министерства двух стран не смогли прийти к единому мнению по поводу тарифов на транзит, потом благополучно решили этот вопрос. Если бы были серьезные претензии, туркменская сторона поставила бы нас в известность. А так все решается в рабочем порядке, нет причин для беспокойства», - пояснил Хуршед Каримзода.

О проблемах с проездом таджикских грузов по территории Туркменистана говорили и на пресс-конференциях в МИД страны.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции 12 февраля сообщил, что между Таджикистаном и Туркменистаном налажены хорошие отношения.

Он напомнил, что в 2017 году в ходе визита президента Туркменистана в Таджикистан были подписаны ряд соглашений, и «в них указано, что страны не должны препятствовать деятельности друг друга».

Напомним, что в начале февраля многие фуры с таджикскими грузами застряли на иранско-туркменской границе, часть - на узбекско-туркменской, а некоторые – на территории Туркменистана.

В ГУП ТЖД сообщили, на железнодорожных станциях стоят 99 вагонов с грузами из/в Таджикистан, а в Минтрансе сказала, что на через территорию Туркменистана не могут проехать более 60 фур с грузами

В транспортном ведомстве добавили, что ведутся работы для разрешения ситуации с туркменской стороной посредством внешнеполитического ведомства.

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