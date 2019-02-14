Сегодня, 14 февраля влюбленные всего мира отмечают День Святого Валентина. К этому празднику в Таджикистане сугубо восточное – сдержанное отношение. Но сегодня мы хотели бы вспомнить великие любовные истории, сюжеты которых неоднократно использовались нашими классиками. Их очень много, но мы расскажем о трех самых популярных.

Тохир и Зухра

В один и тот же день, у шаха родилась дочь, у визиря – сын. До этого они поклялись, что если родятся сыновья, то будут сердечными друзьями, если дочери – подругами. В случае, если одна из жен родит сына, а другая – дочь, то породнятся.

Но когда дети выросли, к тому времени умер отец Тохира, шах изменил решение и хотел выдать Зухру за могущественного и самого жестокого падишаха соседней страны Каработура.

Тохира шах приказал посадить в сундук и бросить в реку. Но люди спасли его, и Тохир вернулся в страну, где правил отец Зухры. Отец Зухро приказал тут же поймать Тохира и повесить, а дочери он велел приготовиться к свадьбе.

Тахир и Зухра. Кадр из фильма

Торжествующий Каработур, избавившись навсегда от своего соперника, устроил пир для своего войска. Когда все пировали и веселились вместе с отцом Зухро, девушка, узнав о смерти любимого Тохира, надела траур и, заливаясь горькими слезами, сказала: «Тохир, я не могу жить без тебя!»

Вечером Зухро велела покадить усыпляющим снадобьем во всех своих комнатах. Все ее слуги быстро уснули крепким сном. Обливаясь слезами, Зухро горько рыдала до полуночи. Потом она сняла траур, надела нарядное платье, украсив себя драгоценностями, под покрывалом тайком через сад направилась к свежей могиле любимого.

Утром отцу Зухро и Каработуру, кутившим до зари, сообщили об исчезновении Зухро. Bсe придворные сбились с ног в ее поисках. И тогда кто-то догадался заглянуть на кладбище. Там и нашли Зухро, обнимающую руками свежую могилу Тохира. Когда девушку подняли, все увидели кинжал в ее груди. Зухро похоронили рядом с Тохиром.

Фархад и Ширин

Эта история также имеет несколько версий. Есть и вариант таджикской народной сказки.

Красавица Ширин жила со своими престарелыми родителями в укрепленной крепости на склоне горы. В литературной версии она предстаёт в образе дочери армянского царя.

Однажды молодой парень богатырского вида Фархад, увидев красавицу Ширин, пленился ее красотой. В литературной обработке – Фарход – сын китайского императора, и увидел он Ширин во сне.

Мы расскажем народный вариант.

Вскоре слава о редкой красоте Ширин распространилась по всему свету. Со всех сторон стали приезжать сваты шахов и царевичей, визирей и подобных им знатных людей.

Фархад и Ширин Иллюстрация

Но Ширин через родителей отклоняла все предложения. Она сказала: «Я выйду замуж за того, кто в одну ночь, без помощи других, только своими руками, подведет воду из реки к нашей крепости. Только такой трудолюбивый богатырь может возделать нашу землю, жаждущую воды, и он осчастливит нас».

Об условии Ширин узнал и Фархад. Он взял свои кетмень с киркой и пошел выполнять трудное условие.

Намерение Фархада стало известным одному из сватавшихся к Ширин, хитрому и завистливому царевичу Хисрову. Сгорая от воспламенившейся ревности, Хисров поторопился к крепости, намереваясь выполнить поставленное Ширин условие.

Фархад начал свою работу с того места, где река была на одном уровне с крепостью. Работа у него кипела.

Коварный Хисров замыслил действовать обманом. Он принес несколько циновок и расстелил их длинной полосой от места, где он начал работу, до крепости Ширин. После этого он отправился к одной хитрой старухе, велел ей пойти к Фархаду и Ширин и сообщить о том, что он закончил рытье канала от реки до крепости.

Ночь была лунная. Через отверстие в стене крепости Ширин увидела, что действительно от реки до крепости тянется, извиваясь, длинный канал, а свет полной луны, отражаясь в воде, мерцает от ее течения.

Старуха пошла к Фархаду и повторила свой обман.

Фархад посмотрел на указанное старухой место и увидел блеск воды, приближающейся к крепости.

- Нет, я не могу жить без Ширин! - воскликнул он и со всего размаха ударил себя по голове острой киркой. Обливаясь кровью, он упал на землю бездыханным.

Проснувшись рано утром, красавица Ширин радостно вышла за ворота крепости в надежде увидеть сверкающий хисровский канал. Но тут же убедилась, что никакого канала нет. Пораженная этим, она стала ходить вокруг крепости и вдруг, недалеко от крепостной стены, увидела прорытый канал, идущий от того места, где река была на уровне крепости, а на берегу бездыханное тело богатыря Фархада.

Поняла красавица Ширин, что Хисров обманул ее и стал причиной смерти могучего богатыря, который своими руками мог бы прорыть этот канал и стал бы ее мужем.

Она обняла бездыханное тело своего возлюбленного и умерла. А канал так и остался не законченным.

Лейли и Меджнун

В Аравии жил властитель племени Амир. У него был сын, которого назвали Кайс - по-арабски «Мерило таланта». Он преуспевает в учении. Вместе с мальчиками учатся несколько девочек. Одна из них рано прославилась умом, душевной чистотой, редкостной красотой. Локоны её, словно ночь, а имя - Лейли («Ночь»). Кайс, «похитив её сердце, погубил свою душу». Любовь детей взаимна. Соученики учат арифметику, влюблённые тем временем сочиняют словарь любви. Кайс изнемогает от любви, а те, кто на её дороге не споткнулся, прозвали его Меджнуном — «Безумцем».

Страшась пересудов, родные скрыли Лейли от Меджнуна. Рыдая, он бродит по улицам и по базару. Стеная, поёт сложенные им песни. А ему вслед все кричат: «Безумец! Безумец!».

Лейли и Меджнун. Кадр из спектакля

С утра Меджнун уходит в пустыню, а ночью тайно пробирается к дому любимой, чтобы поцеловать запертую дверь. Посоветовавшись со старейшинами племени, отец Меджнуна решил сосватать красавицу за своего сына. Но отец Лейли отвергает сватовство: Кайс знатен родом, но безумен, брак с безумцем не сулит добра. Родные и близкие увещевают Меджнуна, предлагают ему сотни прекрасных и богатых невест взамен Лейли. Но Меджнун бросает родной дом и в рубище с криком «Лейли! Лейли!» бежит по улицам, скитается в горах и в песках пустыни. Спасая сына, отец берет его с собою в хадж, надеясь, что поклонение Каабе поможет в беде, однако Меджнун молится не о своём исцелении, но лишь о счастье Лейли. Его болезнь неизлечима.

Между тем Лейли в отчаянии. Незаметно для домашних, она взбирается на крышу дома и весь день смотрит на дорогу, надеясь, что придёт Меджнун. Прохожие приветствуют её стихами любимого. На стихи она отвечает стихами, словно бы «жасмин посылает весть кипарису». Пытаясь спасти дочь, родители Лейли благожелательно принимают сватовство богатого юноши Ибн-Салама.

Сыграли свадьбу, и Ибн-Салам увёз Лейли в свой дом. Но когда счастливец попытался прикоснуться к новобрачной, получил пощёчину. Лейли готова убить нелюбимого мужа и умереть. Влюблённый Ибн-Салам соглашается ограничиться «лицезрением её».

Меджнун узнает о замужестве Лейли, вестник рассказывает ему также о печали и целомудрии Лейли. Меджнун в смятении. Отец несчастного мечтает найти лекарство, которое исцелило бы сына. Вглядываясь в лицо пришедшего к нему старца, Меджнун не узнает родного отца. Ведь забывший себя не сможет вспомнить других. Отец называет себя, плачет вместе с сыном и призывает его к мужеству и благоразумию, но Меджнун не внемлет ему. Отчаявшийся отец горестно прощается с обречённым безумцем.

Вскоре Меджнун узнает о смерти отца от встречного, напомнившего, что «и кроме Лейли, есть близкие». День и ночь Меджнун плачет на могиле и просит прощения у «звезды, даровавшей свет». Отныне его друзьями стали дикие звери пустыни. Словно пастух со стадом, Меджнун шествует в толпе хищников и делит с ними приношения любопытных. Он шлёт свои мольбы к Всевышнему, молится звёздам.

Вдруг он получает письмо от Лейли. Красавица вручила своё послание вестнику с горькими словами: «Я безумней тысячи Меджнунов».

Меджнуна в пустыне навещает его дядя Селим Амирит. Страшась обступивших племянника зверей, приветствует его издали. Он принёс Меджнуну одежду и яства, но и халва и печенье достаются зверям. Сам Меджнун питается только травами.

Словно змеиный хвост, тянется за Лейли вереница бедствий. Муж стережёт её и оплакивает свою участь. Старается приласкать Лейли, угодить ей, но она сурова и холодна.

Она не любит мужа, но неспособна на измену. Вскоре умирает ее муж. Она в одиночестве «наглоталась горя» и теперь готова расстаться с душой. Лейли знает одно: Меджнун придёт к её могиле. Она умирает от горя.

Слезы Меджнуна над могилой Лейли неиссякаемы. Ещё только два или три дня прожил Меджнун ведь «смерть лучше той жизни». Он умирает, обнимая могилу возлюбленной. Его истлевшие кости долго охраняют верные волки.

Племя Меджнуна узнает о его кончине. Оплакав страдальцев, арабы хоронят его рядом с Лейли и разбивают цветник вокруг могил. Сюда приходят влюблённые, здесь страждущие исцеляются от недугов и печалей.

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