У государств, где рождается мало девочек, нет будущего. Об этом 13 февраля во время встречи с победителями проекта «100 новых лиц Казахстана» сказал президент Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz.
«У тех государств, в которых рождается мало девочек, нет у них будущего. Сегодня в Китае мужчин на 60 млн больше, чем женщин. Они уезжают в другие страны, чтобы найти себе пару. Чем меньше женщин у государства, тем больше уничтожается нация".
Поэтому, считает Назарбаев, необходимо беречь девочек.
"В конце концов, подсчитано, что к 3000-му году уйдут те нации, у кого мало девочек. Трудно думать об этом, это точно подсчитано, так что давайте беречь девочек», - призвал глава государства.
Проект «100 новых лиц Казахстана» реализован в рамках программы «Рухани жангыру». Его цель - продвижение идеи успешности, конкурентоспособности, прагматизма и культа знаний на примерах конкретных историй людей.
Для участия в проекте поступило почти 2400 заявок. Экспертная группа согласно критериям проекта определила 300 кандидатов, которые прошли в следующий этап.
Завершающим этапом стало онлайн - голосование, по итогам которого были определены 29 победителей в таких сферах деятельности как общество, спорт, образование, общественная деятельность, искусство, бизнес, IT, медицина, наука, СМИ, спорт, образование.
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Socrat10 часов назад
Его преосвященство, Духовный лидер казахов - Нурсултан Абышевич! Холе Падре!
kaltuch10 часов назад
К 3000 году???????
Роберт Мугабе kaltuch6 часов назад
А там или шах умрет, или ишак. Формула старая и надежная 😂
Омар Хайям kaltuch9 часов назад
Ну да! Теперь попробуй опровергнуть.