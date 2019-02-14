В среду, 13 февраля в столичном кафе-баре «The Place» прошла первая выставка молодых художников Таджикистана. Ее темой стала - «Haute. Unrevealed Graphics» («Нераскрытая графика»).

Выставку представляли четыре молодых художника: Мехрибон Каримова, Замира Рахимова, Абдурахмон Насриддинов и Насиба Каримова. Они рассказали об особенностях направления «Графика».

Всего на выставке была представлена 41 работа – это лишь малая часть того, что у них есть. Были представлены такие работы, как: Флешмоб «Цветы», Оффорт «Ирисы» (Мехрибон Каримова), Флешмоб «Портретный батл» (Насиба Каримова), Графика «Портреты» (Замира Рахимова), Чернильная графика «Городской пейзаж» (Абдурахмон Насриддинов) и другие.

Организатор мероприятия – художник Ирина Хаутова рассказала, почему решилась провести именно такую выставку.

«Я хотела показать жителям Таджикистана молодых художников, сказать, что они есть», - отмкетила она.

Мероприятие, кстати, прошло без финансовой поддержки спонсоров.

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Несмотря на то, что любимое дело молодых художников не приносит им больших выгод, они всё равно продолжают им заниматься. Как говорят сами художники: «графика не особо развита в Таджикистане, но постепенно мы идём вперёд».

Выставка продлится еще две недели. Здесь вы можете прибрести понравившиеся вам картины и пообщаться с художниками.

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