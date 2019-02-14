По данным на 1 января 2019 г. средний возраст тех, кто занимает госдолжности и работает на госслужбе в стране, составляет около 37,8 лет, сообщили в Агентстве госслужбы при президенте Таджикистана.

Государственная служба республики располагает 21 102 местами, из которых 19 119 уже заняты. Остальные места являются вакантными.

Средняя заработная плата в сфере госуправления, по данным Агентства за 2018 год, составила 1 тыс 35,7 сомони или $109 по текущему курсу.

Из всего числа госслужащих молодежь в возрасте до 35 лет составила 45,6%, женщины на госслужбе 23,2%.

По словам первого заместителя директора Агентства Гуреза Косимзода, в 2019 году 300 госслужащих выходят на пенсию по возрасту. На их места будет приглашена молодежь из резерва.

«К сожалению, - констатировал Косимзода, - не все госучреждения соблюдают правила выдвижения молодых кадров в госдолжности».

По его словам, в центральном аппарате министерства финансов существует 52 вакансии, но ни одна из них не заполнена кадрами из резерва.

В администрациях Согдийской области, городов Канибадам и Исфара молодежь составляет всего от 5 до 12% всех служащих.

«Кроме того, до сих пор встречаются случаи подбора кадров без соблюдения требований к квалификации, образования, стажа, порой и без прохождения конкурсов вакансий»,- сказал он.

По всему Таджикистану в прошлом году выявлено 115 таких случаев, больше всего в Вахдате – 20 и Турсунзаде -18 человек.

Как отметил Гурез Косимзода, из-за нарушения Кодекса этики госслужащего 104 служащих были наказаны, самые злостные и невоспитанные были уволены.

«У нас есть статистические данные, но, к сожалению, нет аналитических данных, раскрывающие суть этой проблемы», - отметил он.

Как отметил Косимзода, существует 14 принципов по вопросу кадрового назначения, в частности, наличие высшего образования, опыт работы по специальности, знание государственного языка и в обязательном порядке одного иностранного, желательно, английского языка.

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