Из-за камнепада на 362 км автодороги Душанбе – Хорог вблизи села Сангев Дарвазского района ГБАО на сегодняшнее утро закрыто движение автотранспорта от района Шохин Хатлонской области до района Дарваз ГБАО.

Для расчистки последствий камнепада дорожными службами Минтранспорта республики и компании Innovative Road Solutions (IRS) выделена специальная техника, работы продолжаются, сообщили «АП» в пресс-службе КЧС Таджикистана.

По данным Агентства по гидрометеорологии республики, до 16 февраля в большинстве горных районов страны ожидается обильный снегопад, сход снежных лавин и камнепады.

В частности, на данный момент на автодорогах Душанбе-Лахш, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб, а также на перевале Кизил-Арт затруднено движения автотранспорта.

За прошедшие сутки лавины были зарегистрированы на 52, 57, 59, 61 и 72 км автодороги Душанбе-Айни, при этом трасса соединяющий центр страны с Согдом вторые сутки остается закрытой для движения транспорта.

Для обеспечения безопасности водителей на зимней трассе и оказания экстренной помощи в нештатных ситуациях разные участки автодорог регулярно патрулируются спасателями отрядов быстрого реагирования КЧС.

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