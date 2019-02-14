В честь 30-ой годовщины независимости республики президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление провести в 2019 году республиканский конкурс «Фуруги субхи донои…» (Сияние утра знаний...) среди различных слоёв общества, в том числе учащихся и студентов страны, сообщает пресс-служба главы государства.

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Эмомали Рахмон поручил Минфину страны из резервного фонда главы государства  выделить исполнительному аппарату президента Таджикистана для реализации данного мероприятия 310 тыс. сомони.

Конкурс будет проведен в несколько этапов на уровне джамоатов, городов, районов, областей и республики. Ответственным за проведения конкурса является правительство Таджикистана.

Конкурсную комиссию, в которую вошли представители Минобразования и науки, Академии наук, исполнительного аппарата президента, литераторы страны, возглавил  помощник президента республики  по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода.

Участники конкурса, к примеру, должны наизусть знать не менее 100 газелей, 120 рубаи, 100 строк из посвящений, 200 строк стихов, 300 строк из поэм - произведений таджикской классической и современной поэзии.

Они также должны знать таджикскую классическую и современную прозу, детскую литературу, творения классиков мировой литературы.

Участники конкурса обязаны прочитать не менее 50 новелл, 20 романов, 30 повестей, 15 воспоминаний писателей и поэтов, 25 сказок, не менее 10 произведений иностранных литераторов.

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Победителей будут выбирать в разных номинациях: знатока таджикской классической литературы, современной таджикской литературы, детской таджикской литературы и фольклора и мировой литературы.

Победитель в номинации знатока таджикской классической литературы получит 35 тыс. сомони, за втрое место в данной номинации 25 сомони, за третье также 25 тыс. сомони.

В остальных номинациях за первое место предусмотрено 30 тыс. сомони, за второе место 20 тыс. сомони, за третье место 15 тыс. сомони.

Сумма гран-при конкурса, который достанется тому, кто будет лучшим во всех номинациях, составит 50 тыс. сомони.

Конкурс будет подытожен в конце декабря текущего года.

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