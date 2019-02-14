За одну неделю водители общественного транспорта в Душанбе совершили свыше 1 тыс. нарушений правил дорожного движения.

За самовольное изменение маршрута движения привлечены к административной ответственности 745 водителей общественного транспорта, 311 оштрафованы за перегрузку салонов городских маршруток, сообщает пресс-центр столичной милиции.

В общей сложности за семь дней на дорогах города зафиксированы свыше 3,2 тыс. нарушений ПДД.

Сотрудниками Госавтоинспекции за указанный период задержаны семь водителей, которые находились за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Среди задержанных числится водитель такси Шахобиддин Иноятов.

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