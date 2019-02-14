В рамках подготовки мероприятий к 30-летию Дня независимости страны, а также трех лет развития села, туризма и народных ремесел» в Хатлоне построят ряд объектов.

Часть данных объектов будет построена предпринимателями и местными активистами, а также руководителями министерств, районов и городов, госучреждений.

Председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода на встрече с активистам района Шахритус 10 февраля отметил, что в реализации «Года развития села, туризма и народных ремесел» сами руководители должны показать пример другим.

«По мере своих возможностей и возможностей своих родных и близких построить какие-либо объекты или отремонтировать автодороги, школы, медпункты, цеха. В таком случае мы сможем за собой вести других», - сказал он.

При этом глава области поручил госструктурам не создавать проблемы предпринимателям в процессе выделения земельных участков под строительство и подготовки документов и проектов.

Корреспондент «АП» спросил у некоторых глав районов и городов об их участии и участии их близких в реализации этой стратегии.

В частности, глава района Кушониен Джаббори Гафор на пресс-конференции отметил, что их семья планирует отремонтировать автодорогу местного значения в джамоате «Бохтариён».

Кроме этого, вместе с родными глава Кушониена построит автозаправочную станцию и баню. О том, сколько они намерены потратить на все это, Джаборри Гафор не сказал.

Председатель района Джайхун Фотех Аминзода, также отвечая на наш вопрос, отметил, что он не планирует тратить свои личные сбережения на строительство каких-либо объектов.

Фотех Аминзода Фото Asia-Plus

Но при этом подчеркнул, что направит на реконструкцию центральной площади района нескольких своих зарплат. О размере своей зарплаты он также не сообщил.

Председатель Пянджского района Махмадюнус Сайфиддинзода по сравнению со своими коллегами был более откровенным.

Он отметил, что его семья и родные планируют провести капитальный ремонт Дворца культуры джамоата «Сайфиддини Кабут».

По его словам, на это, по предварительным расчетам, потребуется около 10 миллионов сомони.

«У нас большая семья и много родственников. (Махмадюнус Сайфиддинзода сын знаменитого председателя колхоза «Правда» Пянджского района Кабута Сайфиддинова, депутата Верховного Совета РСС Таджикистан – прим. АП). Мы отремонтируем данный объект в память о своей матери, которая долгие годы работала в этом Дворце культуры», - сказал он.

Кроме этого, родные Сайфиддинзода построили в этом джамоате теплицу на сумму 1 млн сомони.

Махмадюнус Сайфиддинзода Фото Asia-Plus

«И в будущем планируют построить хранилище для сельхозпродуктов и цех по производству консервов. В нашей семье практически все руководители госучреждения, поэтому мы и наши близкие взяли на себя строительство различных объектов, в том числе, медпунктов, салонов красоты, бани, а также ремонт местных автодорог», - добавил Сайфуддинзода.

Председатель района Джалолиддини Балхи Убайдулло Файзулло сообщил, что он и его родные тоже будут строить объекты. Он сказал, что у его семьи и родственников есть возможность построить предприятия и организовать много рабочих мест для жителей района.

Убайдулло Файзулло Фото Asia-Plus

«И мы это сделаем. Мы активно участвуем в реализации данного вопроса», - добавил он.

Однако он не сказал, какие именно объекты они построят.

"Как сдадим в эксплуатацию, тогда и поговорим о том, что это за объекты", - отметил Убайдулло Файзулло.

Он также добавил, его заместители, председатели джамоатов со своими родными также построят различные объекты.

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