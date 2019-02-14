АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

- Пресс-конференции на сегодня: Таможенная служба, МВД, Налоговый комитет и Агентство статистики.

- В кафе Mazza по улице Рудаки состоится акция, посвященная Международному дню дарения книг. Её цель – подарить хорошую книгу и вдохновить других людей на такой же поступок. Мероприятие включает в себя выставку молодых художниц, живую музыку, розыгрыш книг, мини-дебаты на тему любви, боди-арт, круглый стол и др. Начало в 15.00

- Сегодня будет выявлен «Лучший оформитель дастархана» по городу Душанбе. Конкурс пройдет в городском парке «Боги Ирам» (Ботанический сад).

- В Южно-Сахалинске продолжаются Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии», в которых принимают участие юные спортсмены из Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ –14 ФЕВРАЛЯ

1929 - Основание газеты «Кизил Точикистон» (сейчас «Халк овози»)

1960 – Основана комплексная школа-интернат в Лучобе (г. Сталинабад).

1962 - Открылся консервный завод в г.Курган-Тюбе.

1969 – В аэропорту «Душанбе начал базироваться самолет ЯК-40

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 ФЕВРАЛЯ

1413 - Родился поэт, основатель династии великих моголов в Индии (1526-1857гг) Захуруддин Мухаммад Бабур, внук Тамерлана.

1941 - Родился доктор философских наук Ахмадчон Мухаммадхочаев.

1955 - Родился доктор филологических наук Маъруф Рачаби.

1957 - Родился журналист Мухаммадмурод Сайдалиев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Облачно, в долинах местами осадки (дождь, мокрый снег), в горных районах снег, местами сильный, в отдельных районах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 2-7 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области – Облачно, в долинах осадки (дождь, снег), в предгорных районах снег, местами сильный, в отдельных районах туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 3-8 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем -2+3.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, в отдельных районах небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 16-21 мороза, днем 2-7 мороза.

По РРП – Облачно, снег, местами сильный, в отдельных горных районах очень сильный, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 1-6 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем -3+2.

По городу Душанбе – Облачно, снег, ночью временами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 2-4 тепла.

По городу Худжанд – Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 4-6 тепла.

По городу Бохтар – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 5-7 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем -1+1.