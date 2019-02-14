Рабочая сила девятимиллионного Таджикистана к концу прошлого года составила 2 млн. 368 тысяч человек.
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Рабочая сила девятимиллионного Таджикистана к концу прошлого года составила 2 млн. 368 тысяч человек.
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