Агентство госслужбы при президенте Таджикистана считает незаконными некоторые действия чиновников на местах, которые заставляют школьников выходить на встречу гостей.

Первый заместитель директора этого агентства Гурез Косимзода 13 февраля на пресс-конференции заявил, что этот вопрос требует урегулирования.

При этом он сослался на ответ министра образования и науки Нуриддина Саида, который ранее заявил о привлечении учеников на государственные мероприятия и разные встречи местных властей только по согласованию с его ведомством.

Таджикские СМИ и соцсети часто сообщают о том, как дети в зимнее время без верхней одежды выходят на встречу высоких чиновников и зарубежных гостей с букетами цветов, хлебом и солью. В некоторых регионах местные председатели на встречах с населением в джамоатах требуют, чтобы ученики дарили ему цветы и читали стихи.

На днях в городе Леваканде Хатлонской области школьницы вышли встречать гостей в летних национальных одеждах, несмотря на холодную погоду. Глава города тогда сказала, что детей на холоде не держали.

«В тот день, когда к нам приехали в гости представители Украины, не было снега. Детей мы разместили на территории одного из заводов. Только за 15 минут до приезда гостей они сняли верхнюю одежду и вышли на встречу в летней форме. Только и всего…», - сказала тогда представителям СМИ председатель города Леваканд Санавбар Самизода

Гурез Косимзода сегодня признал, что такие случаи имеют место в жизни, и впредь этот вопрос должен быть решен в рамках закона.

Открытие тоннеля Шахристан. Архивное фото Фото пресс-службы президента РТ

Напомним, что президент Таджикистана в прошлом году отчитал чиновников за то, что они сгоняют детей на торжественные церемонии встреч с ним, чиновники в регионах продолжают выводить детей на бесчисленные мероприятия.

Однако чиновники на местах проявляют чрезмерное усердие, когда получают конкретные поручения относительно проведения праздников, достойной встречи юбилейных дат.

За месяц до праздника студентов и школьников заставляли участвовать в репетиции будущих торжеств. Плату за флаги, цветы, портреты, баннеры, шары и прочие атрибуты, без которых не проходит празднество, в большинстве своем участники несут за свой счет.

Нуриддин Саид, министр образования и науки РТ об участии студентов в маршировках недавно на пресс-конференции сказал, что «никто не запрещает студентам участвовать в маршировках в честь Дня независимости и Навруза».

Фото Asia-Plus

«Это очень хорошо. Они своим участием на этих мероприятиях подтверждают чувства патриотизма. Я министр образования и науки, и горжусь тем, что учился во времена Советского Союза, участвовал во всех мероприятиях страны с гордостью. Если бы еще раз стал молодым, то непременно участвовал бы на маршировках», - сказал он.

Помимо этого, сегодня у госслужбы спросили про добровольно-принудительные расходы населения на праздники и благоустройство территории, строительство разных объектов.

Например, двумя неделями раньше, сотрудников государственных учреждений в Шахритусском районе Хатлонской области, в частности медиков и педагогов, обязали перечислить однодневный заработок на строительство здания районного офиса правящей Народной демократической партии Таджикистана.

Гурез Косимзода сказал, что у него нет сведений по этому поводу.

«Что касается сбора денег с медиков и учителей, они не являются госслужащими, поэтому я не имею сведений о таких случаях. Может быть, они добровольно собирают деньги, но по поводу принудительного сбора денег у госслужащих у нас нет информации», - добавил первый замдиректора Агентства.

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