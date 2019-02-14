Комитет по языку и терминологии Таджикистана совместно с мэрией города Душанбе создадут совместную рабочую группу, которая будет приводить наружные вывески и рекламу в соответствие с нормами таджикского языка.
Как заявила глава Комитета по языку и терминологии Гавхар Шарофзода, соответствующее письмо направлено в мэрию города, и в ближайшее время рабочая группа начнет свою работу.
«Несмотря на то, что Комитет предупреждал и штрафовал компании, в вывесках которых нарушены нормы таджикского языка, проблема не решилась. Поэтому, мы были вынуждены обратиться в мэрию, чтобы совместно решить проблему с наружными вывесками, - сказала она.
Шарофзода отметила, что. К примеру, необходимо привести в рамки норм языка наружные вывески типа “шустушуи наклиётхо”, “мо кушода шудем” и другие.
«Это дословный перевод с русского языка. “Шустушуи налиётхо” – это «стирка машин». Слово «шустушу» относится к одежде, а машины не стирают. Кроме этого «Наклиёт» и так во множественном числе, в связи с чем нет необходимости ставить суффикс "-хо". Так, вместо этого Комитет предлагает словосочетание “шустани мошинхо” (мойка машин)», - пояснила глава Комитета.
Шарофзода отметила, что рабочая группа должна начать работу в ближайшие дни и приведет наружную рекламу в порядок и в соответствие с нормами таджикского языка в ближайшие три месяца.
Глава Комитета обратилась к присутствующим с просьбой сотрудничать с ведомством. По словам Шарофзода, чтобы проверять компании на правильность написания их названия необходимо обращение граждан в Комитет.
«У меня тоже болит душа, когда я вижу вывески, название ресторанов и кафе, которые не соответствуют нашему законодательству. Но устав Комитета не позволяет без обращения проверять какой-либо объект. Так, например, по обращению граждан, мы смогли добиться, чтобы компания Beeline отменила название своего тарифа «Любой чо», - заключила Шарофзода.
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Sol8 часов назад
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