С 27 февраля по 1 марта в Ташкенте (Узбекистан) состоится грандиозное событие строительной отрасли – «Узбекская строительная неделя», в рамках которой запланированы международные выставки UzBuild, BuildTech, Aquatherm Tashkent-2019.

Среди участников события лидеры рынка в сфере строительства, строительных технологий и оборудования, отопления, вентиляции и водоснабжения.

Экспозиция развернется на всех выставочных площадях Узэкспоцентра. Выставки объединяют смежные рынки, собирают на одной площадке первых лиц строительной и HVAC-индустрии, дают отличную возможность укрепить старые и создать новые бизнес-контакты.

Деловая программа «Узбекской строительной недели» включает целый ряд специализированных событий: конференция на тему “Строительная индустрия Узбекистана: Ключевые перспективы и приоритеты дальнейшего развития», конференция НП «АВОК (Россия) «Высокие технологии инженерных систем жилых и общественных зданий. Проектирование, монтаж, эксплуатация», также в программе семинары «Современный подход к дизайну интерьера ванных комнат» (TECE GmbH (Германия), «Интерьерный дизайн и современные глобальные вызовы» (Казахстан), «Тенденции интерьерного дизайна 2019 года» (Италия).

Выставки ожидают рекордное число посетителей в этом году! Онлайн регистрацию прошли уже более двух тысяч человек!

Если вы тоже хотите побывать на выставке, зарегистрируйтесь онлайн по ссылке: http://bit.ly/reg-on или через телеграмм бот: @ItecaExhibitions_bot.

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