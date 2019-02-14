Постановление правительства о создании на базе «Барки точик» двух новых компаний будет подписано в ближайшее время, сообщил «АП» начальник Главного управления по финансам «Барки точик» Рустам Маджидзода.

Он отметил, что акционерные общества «Передающие электрические сети» и «Распределительные электрические сети» в рамках Плана реструктуризации «Барки точик» должны были заработать до конца 2018 года.

«Переоценка основных средств, кредиторской и дебиторской задолженностей, которая проводится созданной рабочей группой, заняло долгое время, так как объем представленных документов был очень большой», - сказал Маджидзода.

Он отметил, что переоценка уже завершена, подготовлен проект постановления о создании новых компаний, который в ближайшее время будет представлен правительству на подписание.

Рустам Маджидзода подчеркнул, что создаваемые компании будут работать под руководством «Барки точик», и, соответственно, все задолженности будут оставаться на балансе головной компании.

Он отметил, что кредиторская задолженность «Барки точик» на начало этого года составила 23,1 млрд сомони (около $2,5 млрд.). Дебиторская же задолженность компании составляет более 2,3 млрд сомони.

Напомним, правительство в рамках индивидуального плана реструктуризации «Барки точик» планировало до конца прошлого года создать на базе энергохолдинга две новые компании, которые будут работать самостоятельно.

Процесс реструктуризации в рамках реформирования энергетической отрасли «Барки точик» начался еще в 2012 году.

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