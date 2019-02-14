Таджикская подстанция у границы с Узбекистаном

Электроэнергетические компании Таджикистана и Узбекистана ведут переговоры относительно поставок таджикской электроэнергии в соседнюю республику в наступающем весенне-летнем периоде.

«Переговоры по этому вопросу с узбекскими коллегами продолжаются. Ожидается, что все существующие вопросы будут решены в ходе очередной встречи делегаций двух стран и будет подписан соответствующий договор», - сообщил зампред главы «Барки точик» Мадумар Асозода 13 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что стороны, в частности, согласовывают между собой тариф, по которому Узбекистан будет получать таджикскую энергию.

Глава «Барки точик» Мирзо Исмоилзода подчеркнул, что таджикская сторона предлагает за свою электроэнергию в этом году более высокий по сравнению с прошлым годом тариф.

Отметим, что в прошлом году Узбекистан платил Таджикистану за каждый киловатт электроэнергии 2 цента.

При этом средний тариф в самом Таджикистане составлял 17 дирамов (1,8 цент), а себестоимость таджикской электроэнергии 16 дирамов (1,7 цент).

По словам Асозода, в нынешнем году планируется поставить в соседнюю страну порядка 1,6 млрд кВтч электроэнергии, что почти на 200 млн кВтч больше по сравнению с прошлогодним объемом.

В 2018 году, согласно данным «Барки точик», в Узбекистан было экспортировано 1 млрд. 480 млн кВтч электроэнергии.

Таджикистан восстановил поставки электричества в Узбекистан в апреле прошлого года после девятилетнего перерыва.

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