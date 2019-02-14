В 2018 году в Таджикистане было зарегистрировано 82 тысячи 556 браков и 11 тысяч 13 случаев расторжения браков: число разводов в прошлом году выросло почти на тысячу по сравнению с прошлым годом. Эти цифры были озвучены сегодня в ходе пресс-конференции Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана.
Сафаргул Бухориева, заведующая правовым отделом Комитета, назвала основными причинами разводов семейное насилие и экономические трудности населения.
«Однако, в последние годы наблюдаются случаи распада браков из-за приобретения гражданства России. Некоторые семьи по обоюдному согласию расторгают свой брак, чтобы побыстрее и легче приобрести российское гражданство», - сказала она.
По ее словам, ответственные работники Комитета в 2018 году предотвратили распад более 100 пар, которые находились на грани развода.
«Мы наладили сотрудничество с ними и взяли их под свой контроль», - сообщила она журналистам.
По ее словам, в прошлом году 236 таджикских женщин совершили суицид: в ряде случаев причиной стали семейные ссоры.
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Новости9 часов назад
Большего бреда трудно представить даже. Ну пусть не едут. А запретите им ездить по странам и весям. Пусть сидят дома. А гражданство давайте русским.
Банда10 часов назад
236 суицидов????!!!!! О Аллах.. Вот к чему приводит гонение на ислам, на учёных богословов и превращение мечети в чайхану.
Когда Эшони Нуриддин и Ходжи Мирзо открыта проповедали ислам таких суицидов и расторжение браков не было..
Неуч11 часов назад
Бред сивой кобыли. При получении гражданство рф наоборот желательно всей семьей подать иначе в регионе минут отказать, ссылаясь на то, что вероятность переезда семьи будет мала...
Неучу Неуч8 часов назад
Вот по этому ты и НЕУЧ! Разводясь мужчина в РФ получает РВП без квоты, потому что супруга у него будет не иностранка а гражданка РФ. Это называется фиктивный брак. То что ты говоришь всей семьей это по программе переселения, но и там чтоб подовать документы нужна квота котороя очень мала.