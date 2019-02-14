Телеканал НТВ 12 февраля опубликовал материал о странной модели старых «Жигулей», замеченной на улицах Ставрополя.
На видео, снятом очевидцем, кажется, что машина движется задом наперед. На самом же деле, ее водитель, 18-летний житель Невинномысска, ехал прямо: он просто поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль в салоне машины, отмечает Медуза.
Опубликовав видео с «Жигулями» в твиттере, сотрудники НТВ сопроводили его знаменитым мемом «Как тебе такое, Илон Маск?», написав его по-английски.
Глава компаний Tesla и SpaceX внезапно отреагировал на эту запись в твиттере, ответив по-русски «хаха офигенно».
На автовладельца «Жигулей» составили три административных протокола, а регистрацию машины аннулировали, пишет НТВ.
По всей видимости, основатель Space X знает о существовании мема «Как тебе такое, Илон Маск», которым россияне сопровождают картинки с нелепыми изобретениями и лайфхаками, пишет Лента.ру.
В августе 2018 года сообщалось, что иностранные пользователи социальных сетей оценили популярный в России мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Юзеры шуточно обращались к бизнесмену, публикуя разные безумные изобретения.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Где работают и сколько получают таджикистанцы?
В эфире радио Asia-Plus: Знакомьтесь с нашей большой семьей!
Мигранты и торговля людьми: В Душанбе прошло первое заседание Алматинского процесса
Агентство госслужбы: «Привлечение школьников к торжествам - незаконно, сбор денег на праздники – доброволен»
На «ПродЭкспо» в Москве зарубежные компании заинтересовались сельхозпродукцией Таджикистана
Население Таджикистана задолжало за электроэнергию более $100 млн
«Шустушуи наклиет»: В Таджикистане машины будут мыть, а не стирать
«Узбекская строительная неделя» пройдет в Ташкенте в конце февраля
Создаваемые на базе «Барки точик» две новые компании заработают скоро
38 Гулистонов: Комитет по языку Таджикистана борется с дублирующимися названиями городов и районов
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста