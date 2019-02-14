Глава Согда Раджаббой Ахмадзода на днях посетил предприятие "Ангубин" в Матчинской районе. которое простаивало более полутора лет.

Чуть более 6% промышленных предприятий Таджикистана в прошлом году не функционировали: простаивающих предприятий в стране насчитывается 127 единиц.

В 2018 году из 2 тыс. 97 зарегистрированных промышленных предприятий (включая малые предприятия), не работало 127 единиц, сообщил министр промышленности и новых технологий Заробиддин Файзуллозода 12 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, многие из простаивающих предприятий являются сезонными, другая часть не работала в связи с отсутствием оборотных средств, некоторые столкнулись с проблемами, связанными с получением сырья.

Министр отметил, что не работали некоторые предприятия по переработке хлопка, так как производство этой продукции годом ранее снизилось.

Он подчеркнул, что также не работали некоторые предприятия, находящиеся в аренде, упомянув о фабрике «Олим Текстайл» в Матчинской районе Согда.

Кстати, на днях после длительного простоя один из крупнейших в Таджикистане производителей прядильной продукции – хлопкопрядильная фабрика ООО «Ангубин» (бывшее ЗАО «Олим Текстайл») приступило к производству пряжи.

Файзуллозода сообщил, что среди сравнительно крупных предприятий до сих пор простаивает горнодобывающий комбинат «Адрасман».

«Это предприятие было приобретено иностранными инвесторами (казахскими, - прим. ред.), но из-за финансового кризиса они не смогли наладить работу этого предприятия. В связи с тем, что предприятие не финансировалось, государство вернуло его себе. Сегодня мы стараемся найти новых инвесторов, которые бы могли наладить работу на ГОКе. Это возможно только с привлечением иностранных инвестиций», - сказал он.

Также министр отметил построенное китайскими инвесторами предприятие «Бротек», которое должно было заниматься разработкой месторождения олова в Пенджикенте.

«Технологии, при помощи которой инвесторы планировали извлекать руду, не соответствовали применению к этому месторождению, в связи с чем предприятие временно не работает», - пояснил Файзуллозода.

Он подчеркнул, что китайские инвесторы на данный момент ведут работы для решения этой проблемы.

Глава Минпрома, перечислив проблемы отрасли, при этом добавил, что в прошлом году в Таджикистане было сдано в эксплуатацию 130 новых промышленных предприятий и цехов, где в совокупности работает около 1,8 тысяч человек.

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