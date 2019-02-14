В районе Кушониён (бываший Бохтар) Хатлонской области трое членов одной семьи скончались в результате отравления угарным газом.

Трагедия произошла утром 11 февраля: в доме были обнаружены трупы отца семейства – 49-летнего Зокира Шокирова и двух его детей – 19-летного Анаса и 18-летней Мадины, сообщила «АП» пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, майор Умеда Юсуфи.

Экспертиза показала, что Шокировы скончались в результате отравления угарным газом – они обогревали комнату печкой с углем.

По ее словам, такой трагедии в Таджикистане не было зафиксировано с конца 2017 года.

1 декабря 2017 года семейную пару - 55-летних мужа и жену, жителей джамоата Сомониён Джаббор Расуловского района Согдийской области нашли мертвыми в их доме. Как сообщили в местном ОМВД, причиной смерти стал угарный газ – они отапливали свой дом печкой-буржуйкой с использованием угля.

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